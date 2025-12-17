Tres medallas para Marifélix en clasificatorio centroamericano

Compartir en

La subcampeona mundial Marifélix Sarría conquistó dos medallas de oro y una de bronce en la lid clasificatoria de levantamiento de pesas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que concluyó en la propia República Dominicana.

Los títulos de la cienfueguera, representante cubana en la categoría de más de 86 kilogramos, llegaron en envión y total, con marcas de 155 y 269 kg. El tercer lugar lo obtuvo en el ejercicio del arranque tras levantar 114 kilos.

Otra antillana que vio acción en la última jornada del evento fue Lorena Montoya (86 kg).

La guantanamera ocupó el sexto puesto en el arranque con alzamiento de 95 kg, terminó quinta en envión con 125 y logró sexto lugar en la suma con 220 kg.

Con esta actuación, Cuba finalizó su participación en el certamen con cinco medallas de oro, una de plata y ocho de bronce.

Además de Sarría, aportó premios dorados Otto Oñate en los 60 kilogramos. El subtítulo lo conquistó Raibet Machado, en esta misma división.

Ludia Montero (48 kg), Edisnel Corrales (79 kg) y Yorelvis Machado (94 kg), regalaron junto a Sarría las preseas bronceadas.

El equipo cubano sumó además 14 clasificaciones a la cita centrocaribeña del año próximo, según confirmó desde la sede Camilo Reinaldo Ramírez, comisionado nacional del deporte.

“En los Juegos competirán seis pesistas por género, pero se está evaluando subir a siete el número de concursantes por división. En cualquiera de los formatos elegidos, Cuba estará con equipo completo”, ratificó Ramírez.

