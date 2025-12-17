Lukashenko advierte que Ucrania “desaparecerá” si sigue la guerra

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, ha advertido que Ucrania podría desaparecer del mapa, si insiste en seguir la guerra contra Rusia

“Si Ucrania cree que puede derrotar a Rusia y está dispuesta a librar la guerra, bueno, que luche. Desde mi punto de vista (creo que Trump también comparte esta posición), si se sigue luchando así, Ucrania desaparecerá del mapa, dejará de existir por completo”, ha afirmado Alexander Lukashenko, en una entrevista con el medio estadounidense NewsMax, publicada este miércoles.



El presidente bielorruso ha lanzado una advertencia contundente sobre el futuro de Ucrania en momentos en que Kiev no acepta el acuerdo de paz de EE.UU. para acabar la guerra que ya lleva más de tres años. Si Kiev insiste en mantener la guerra, Ucrania corre el riesgo de “dejar de existir como Estado independiente”, ha remarcado.

Lukashenko ha subrayado que la única salida viable es detener los enfrentamientos e iniciar conversaciones de paz, aunque ha reconocido que los detalles de un eventual acuerdo podrían tardar meses o incluso años en concretarse. “Lo importante es que se detengan los ataques”, ha subrayado.

El mandatario bielorruso ha puesto como ejemplo el tratado entre Rusia y Japón, que pese a no haberse concluido plenamente, ha permitido la cooperación durante décadas. Con ello quiso ilustrar acuerdos que pueden servir para estabilizar relaciones y evitar nuevas batallas, aunque las partes se mantengan técnicamente en guerra.

En sus declaraciones, Lukashenko también ha criticado el papel de Europa en los Acuerdos de Minsk de 2015, calificando la postura de los países europeos como “estúpida” y asegurando que nunca buscaron realmente la paz, sino preparar una futura guerra. Ha recordado que en aquel momento sugirió incluir a Estados Unidos en las negociaciones, pues “sin Washington no habrá paz”. A su juicio, si los acuerdos se hubieran implementado, el conflicto actual jamás habría estallado.

Asimismo, Lukashenko ha afirmado que el presidente estadounidense Donald Trump estaría “preparado para actuar como garante” de un eventual acuerdo de paz, y ha pedido acelerar los tiempos para evitar que Ucrania siga rearmándose con apoyo de Estados Unidos y sus socios europeos.

Desde febrero de 2022, Rusia lleva a cabo una operación militar especial cuyos objetivos, según Moscú, son proteger a la población de origen ruso en Ucrania frente a un supuesto genocidio por parte de Kiev y neutralizar los riesgos para su seguridad derivados de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este y las fronteras rusas.