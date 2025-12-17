Caracas: La “verdadera intención” de Trump siempre ha sido “apropiarse del petróleo, las tierras y minerales” de Venezuela

Compartir en

El Gobierno venezolano salió al paso de las declaraciones “intervencionistas y colonialistas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes afirmó que mantendrá el cerco marítimo en el Caribe hasta que el país suramericano no devuelva “todo el petróleo, las tierras y otros activos”, que, según él, le habría “robado” a Washington.

En un comunicado divulgado por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, se denuncia que la “verdadera intención” de EE.UU. “siempre” ha sido “apropiarse del petróleo, las tierras y minerales” de Venezuela mediante “gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones“.

“Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía”, sostiene.

El Gobierno venezolano denuncia que el mandatario estadounidense busca imponer “de manera absolutamente irracional” un bloqueo militar naval al país con el objetivo de “robar” sus riquezas, que “asume que son de su propiedad”.

“Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo”, reza el comunicado.

“En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas”, agrega el texto.

En paralelo, el Gobierno venezolano hace un llamado al pueblo estadounidense y al resto del mundo a “rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela, una vez más, las verdaderas intenciones” de Trump, al tiempo que señala que “el pueblo de Venezuela, en perfecta unión popular militar policial, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz”.

Esta jornada, el dirigente de EE.UU. ordenó “el bloqueo total y completo” de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados, al tiempo que anunció que el Gobierno del país suramericano ha sido designado como “una organización terrorista extranjera”.

Trump acusó a Caracas, sin aportar pruebas concretas, de utilizar “el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo”, así como “el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros”.

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar : desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur , con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones “en tierra”.

: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la , con el propósito oficial de “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a EE.UU. “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones “en tierra”. Operativos letales : como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes. Asalto a buque petrolero : en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron y tomaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de “acto absolutamente criminal e ilegal” y acusó a la Casa Blanca de actuar “ como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”.

: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron y tomaron un buque petrolero en costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de y acusó a la Casa Blanca de actuar “ contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”. Acusaciones y recompensa : Washington ha acusado al mandatario venezolano, sin presentar evidencias, de liderar un cártel del narcotráfico y duplicó la recompensa por su captura.

: Washington ha acusado al mandatario venezolano, sin presentar evidencias, de liderar un cártel del narcotráfico y duplicó la recompensa por su captura. Postura de Caracas : Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. “Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’: es el petróleo, que se lo quieren robar “, expresó tras el asalto al tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.

: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un “cambio de régimen” para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. “Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’: “, expresó tras el asalto al tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas. Falta de sustento : la ONU y la propia DEA han declarado que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más de 80 % de las drogas utilizan la vía del Pacífico.

: la ONU y la propia DEA han declarado que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más de 80 % de las drogas utilizan la vía del Pacífico. Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

