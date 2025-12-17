La Unión Eléctrica pronostica afectación de 1 820 MW

Compartir en

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 610 MW y una demanda máxima de 3 400 MW, para un déficit de 1 790 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 820 MW en este momento del día.

También para ese horario se estima la entrada de la unidad 5 de CTE Renté con 60 MW, la entrada de 80 MW de motores en la generación distribuida y la entrada de cuatro motores del Fuel de Moa que se encuentran fuera por déficit de combustible.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 420 MW y la demanda de 2 149 MW, con 770 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1 120 MW.

Entre las principales incidencias están las averías de la unidad 5 de la CTE Máximo Gomez, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la unidad 2 de la CTE Felton.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 6 de la CTE Mariel, las unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Por limitaciones en la generación térmica hay 450 MW fuera de servicio, y presentan problemas por falta de combustible 91 centrales de generación distribuida, con 815 MW. Además, hay 87 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 993 MW afectados por esta causa.

En la jornada de ayer se afectó el servicio las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 2 147 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1722 MWh, con 355 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

