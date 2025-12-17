Congresistas demócratas en EE.UU. rechazan orden de bloqueo militar a Venezuela

Compartir en

Legisladores demócratas de Estados Unidos expresaron un rechazo abierto a la orden del presidente Donald Trump de avanzar hacia un bloqueo militar y naval contra Venezuela, al advertir que se trata de una escalada bélica orientada a forzar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos energéticos venezolanos.

La congresista Yassamin Ansari calificó la iniciativa como “profundamente alarmante” y sostuvo que esta es una guerra que “el pueblo estadounidense no quiere y que el Congreso no ha autorizado”. Para la legisladora, se trata de una acción “imprudente y criminal”, que pone en riesgo la estabilidad regional y la vida de ciudadanos estadounidenses.

As I’ve said, Trump’s warmongering with Venezuela is not about stopping drug traffickers. The real goal: regime change to grab Venezuelan oil & gas reserves for his billionaire buddies. Putting Americans in harm’s way for the thing Trump cares about most — profits. pic.twitter.com/4XPzBIgT36 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) December 17, 2025

En la misma línea, el senador Chris Van Hollen denunció que la narrativa del combate al narcotráfico es un pretexto, y señaló que el verdadero objetivo de la ofensiva contra Caracas es “apoderarse de las reservas de petróleo y gas de Venezuela para beneficio de los aliados multimillonarios de Trump”.

El senador advirtió que la Casa Blanca estaría poniendo a los estadounidenses en peligro por intereses económicos privados, y no por razones de seguridad nacional.

The year before Trump took office, the US averaged +168,000 jobs per month. It added just 119,000 jobs TOTAL in 7 months since Trump’s tariffs began. The unemployment rate just hit its highest level in 4+ years. Even Trump’s Chief of Staff admits his tariffs hurt our economy. https://t.co/vrJzVz1MMp — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) December 16, 2025

“Esto no tiene que ver con detener el tráfico de drogas”, subrayó Van Hollen. “Es belicismo para imponer un cambio de régimen y saquear recursos estratégicos”, afirmó, en alusión al despliegue militar estadounidense en el Caribe y a la amenaza de decomisar petroleros venezolanos en aguas internacionales.

Las críticas se producen en un contexto donde el creciente desgaste interno de la política económica y comercial del Gobierno de Trump, causa daños en la unidad no solo del Congreso sino también del propio partido Republicano. Además de incidir en la desconfianza en la Administración actual.

El congresista Don Beyer también se pronunció al respecto y recordó que antes de la llegada de Trump a la presidencia, Estados Unidos creaba en promedio más de 168.000 empleos mensuales, mientras que en los siete meses posteriores al inicio de su política arancelaria solo se generaron 119.000 empleos en total. Beyer destacó que el desempleo alcanzó su nivel más alto en más de cuatro años, un hecho que incluso ha sido reconocido por el propio jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

ara varios legisladores, la escalada contra Venezuela funciona también como una maniobra de distracción frente a las dificultades económicas internas, al tiempo que abre la puerta a una confrontación militar sin aval del Poder Legislativo, en violación de la Constitución estadounidense.

Tal y como afirmó Bernie Sanders, también congresista demócrata, «No necesitamos que Trump nos lleve a una guerra ilegal e inconstitucional con Venezuela para desviar la atención de las crisis que enfrenta nuestro país». Señalando como demagogo el slogan «America First» y el MAGA mismo.

Las declaraciones de Sanders, Ansari, Beyer y Van Hollen se suman a un creciente malestar en sectores del Congreso ante el anuncio de Trump de bloquear completamente los petroleros venezolanos, una medida que Venezuela ha denunciado como un acto de piratería internacional y un intento de imponer un bloqueo naval de facto.

Mientras la Administración estadounidense intensifica su presión sobre Venezuela, políticos, ciudadanos y activistas en Estados Unidos alerta que una guerra en el Caribe no solo sería ilegal, sino políticamente costosa y moralmente indefendible, y advierten que el conflicto podría escalar sin control, afectando tanto a la región como a los propios intereses del pueblo estadounidense.

El anuncio de Trump llega tras la incautación por fuerzas estadounidenses de un buque petrolero frente a la costa venezolana la semana pasada, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

Al mismo tiempo, designó al ejecutivo venezolano como organización terrorista extranjera. Y aseguró, sin pruebas, que el Gobierno Bolivariano recurre al «terrorismo de las drogas, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro», pese a que organismos internacionales, como la ONU, recientemente han determinado a Venezuela como un país libre de estupefacientes.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico se ha visto acompañado por ataques contra embarcaciones civiles pesqueras que han dejado un saldo de al menos 95 personas, en 25 ataques conocidos contra buques.

La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, confirmó las pretensiones de despojo contra Venezuela implementadas por Estados Unidos. Trump «quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda» declaró en una entrevista con Vanity Fair publicada este martes.

Health care costs are soaring. Housing costs are soaring. Grocery costs are soaring. NO. We do not need Trump to take us into an illegal and unconstitutional war with Venezuela to deflect attention away from the crises our country faces. What happened to “America First?” — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 13, 2025

