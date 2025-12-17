Mayoría mundial condena acciones de EEUU en el Caribe, canciller ruso

Compartir en

Casi la totalidad de las naciones del mundo cuestionan el comportamiento de Estados Unidos en el Caribe, aseguró hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

«En cuanto al comportamiento de Estados Unidos en particular en el Caribe, esos actos son repudiados por casi todos los países del mundo, excepto los europeos que se esconden, guardan silencio sobre cualquier crítica a Washington», dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa en Moscú, al concluir una reunión con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el «bloqueo total» de todos los buques petroleros «sancionados» que entren o salgan de Venezuela y amenazó con intensificar el cerco militar contra este país latinoamericano.

Lavrov subrayó también que los planes de Estados Unidos de iniciar operaciones terrestres en Venezuela minan las esperanzas de que se pueda alcanzar un acuerdo.

«Las declaraciones belicosas del Pentágono de que, en adición a sus actos ilegales de hundir embarcaciones civiles sin juicio ni investigación en el Caribe, ellos además planean una operación terrestre, todo esto socava la esperanza del diálogo», advirtió.

Desde la propia Venezuela, la Administración del presidente, Nicolás Maduro, cuestionó que Trump en su comentario publicado en redes sociales «asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad, y, en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato».

«Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo», señaló un comunicado oficial del gobierno venezolano.

Caracas instruyó al embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, que proceda a denunciar la «grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela».

Asimismo, el gobierno venezolano llamó a los estadounidenses y a los ciudadanos en todo el mundo «a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Trump de robarse las riquezas» de este país sudamericano.

En su comunicado, el gobierno venezolano insistió en que la «verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones».

