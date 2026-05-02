Marifélix Sarría aumenta su palmarés en el Campeonato Panamericano de Panamá 2026

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

La cienfueguera Marifélix Sarría da un paso más en su propósito de hacer historia en la halterofilia femenina y demuestra con su palmarés que constituye una de las principales figuras de la disciplina en la región panamericana y el orbe.

Tres nuevos lauros de la halterista en la división de +86 kilogramos, tras conquistar recientemente medallas de oro, plata y bronce en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Panamá 2026, le allanan el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La subcampeona mundial obtuvo la única medalla de oro de la delegación cubana al ganar en el envión, con un primer intento válido sobre 156 kilogramos, el cual sobrepasó al alcanzar luego los 161.

En su tercera salida pidió 164 kg, pero aunque elevó y sostuvo la barra, los jueces anularon el movimiento por una flexión de los codos, según expresaron.

La ecuatoriana Liseth Ayovi (160 kg) y la estadounidense Mary Theisen-Lappen (159 kg), ocuparon los puestos dos y tres en esa prueba.

En el arranque, Marifélix tuvo una actuación sólida al levantar 114, 117 y finalmente 119 kilogramos. Ese último levantamiento le aseguró el tercer puesto en el podio. El cetro fue para la antes mencionada Ayovi (121 kg). Naryury Pérez (120 kg) —Venezuela— quedó en segundo lugar.

La pesista ecuatoriana conquistó el metal dorado en el biatlón con acumulado de 281 kg y Sarría fue segunda con un kilo menos. Theisen-Lappen debió aceptar el metal bronceado por los 271 kg.

La hazaña de Marifélix se une a la actuación del halterista Otto Oñate, tres veces plateado en la categoría de 60 kilogramos.

Cuba cerró su participación con un balance de una medalla de oro, cuatro de plata y una de bronce. Tales resultados fortalecen la preparación de los nuestros rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde tienen todas las posibilidades de alcanzar el título.

Visitas: 3