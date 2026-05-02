Jubiloso 1ro de mayo en el Pueblo de los Molinos (+Fotos)

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Como en el resto de las cabeceras municipales de Cienfuegos, también Cruces salió a las calles desde temprano este 1ro de mayo, Día Internacional del Proletariado, para apoyar no solo una efeméride en la que están cimentados los esfuerzos actuales de la Patria, sino que en suelo cubano deviene alegría y jolgorio en medio de tantos obstáculos y dificultades.

El Paseo del Prado Máximo Gómez se transformó en un mar de pueblo con tres colores principales entre banderas, carteles y enérgicos vítores, acompañado por las autoridades del Partido y el gobierno en el territorio, reafirmando allí la defensa de la nación frente a las hostilidades extranjeras.

Entre los agasajados estuvo el Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, el cual no ha cesado en la promoción de las tradiciones del municipio, sobre todo desde la Casa de la Cultura Cantero Ibáñez y la Biblioteca Raúl Aparicio, donde se han realizado disímiles espectáculos, presentaciones de libros, exposiciones artísticas con talentos locales, los festivales Cuba qué linda es Cuba, y aquellos que serán celebrados próximamente como Tambor por la Paz y Cochero Azul.

Las buenas vibras resaltaron en el corazón de la tierra de los Molinos con coreografías, bailes del Movimiento de Artistas Aficionados, más los esperados conciertos de las agrupaciones populares Los Norteños del Sur, el Rey del Mariachi y el Charro de la de Oro.

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