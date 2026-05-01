Periódico panameño destaca actos en Cuba por el 1 de Mayo

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El diario La Estrella de Panamá destacó hoy los actos masivos en Cuba en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

El informativo resaltó en titulares la compilación de más de seis millones de rúbricas de apoyo al movimiento Mi firma por la Patria, en defensa de la paz y la soberanía nacional.

El rotativo reflejó una publicación en la red social X del presidente de la nación antillana, Miguel Díaz-Canel, en la que invitó a la comunidad internacional a observar las manifestaciones como una expresión auténtica del pueblo cubano.

También el mandatario compartió una imagen en la que aparece el líder histórico de la Revolución triunfante en 1959, el general de ejército Raúl Castro, según el periódico.

Quien quiera saber qué es Cuba, quien quiera conocernos de verdad, que vea los desfiles y actos de este Primero de Mayo”, escribió el mandatario.

La Decana…, como popularmente llaman en el istmo a uno de los diarios más emblemáticos, apunta que, en su mensaje, Díaz-Canel también hizo referencia a las más de seis millones 230 mil firmas recolectadas en respaldo a la paz, en rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos y en contra de la guerra, subrayando que estas reflejan el sentir de amplios sectores de la población.

El gobernante enfatizó además el sentido de pertenencia y compromiso de los trabajadores cubanos, señalando que las celebraciones evidencian a “un pueblo trabajador celebrando el Día de los Trabajadores, porque es dueño de su tierra y está dispuesto a dar su vida por ella”, agrega el reporte.

En la isla, las actividades por el Primero de Mayo incluyeron desfiles multitudinarios en varias ciudades, siendo la marcha en La Habana y un acto frente a la Embajada de Estados Unidos, el epicentro de las concentraciones en saludo a la fiesta de los trabajadores, cuyo lema central fue “La Patria se defiende”.

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