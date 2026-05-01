Irán cuestiona cifras oficiales de EEUU y asegura que el costo real del conflicto en Oriente Medio cuadruplica lo declarado

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Las autoridades de Irán han puesto en duda abiertamente las estadísticas oficiales proporcionadas por Washington sobre el impacto económico que el conflicto en Oriente Medio está teniendo. Según su perspectiva, el coste real para Estados Unidos sería considerablemente más alto de lo que se admite públicamente.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró que la línea de acción promovida por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya le habría ocasionado a EE.UU. un desembolso directo de aproximadamente 100.000 millones de dólares, una cantidad que —según sus palabras— multiplica por cuatro las estimaciones que han difundido las propias autoridades estadounidenses.

Por su parte, desde Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció ante el Congreso para informar que el gasto registrado en casi dos meses de confrontación asciende a unos 25.000 millones de dólares.

Sin embargo, otros cálculos realizados por fuentes independientes, como el portal especializado Iran War Cost Tracker, elevan esa cifra hasta los 65.000 millones.

Araghchi también advirtió que las consecuencias económicas no se limitan únicamente al gasto militar directo. Según sus afirmaciones, los costes indirectos resultan aún más elevados y acaban recayendo de forma progresiva sobre la ciudadanía estadounidense.

En ese sentido, calculó que cada hogar del país estaría soportando una carga mensual cercana a los 500 dólares.

Las críticas provenientes de Irán también incorporaron un elemento político, al señalar que la política exterior de Washington estaría condicionada por intereses ajenos a los suyos. “Israel primero siempre significa Estados Unidos último”, sostuvo el ministro, dando a entender que las decisiones estratégicas terminan perjudicando a los propios ciudadanos norteamericanos.

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