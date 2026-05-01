Baluja García: “Vamos a salir victoriosos”

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Durante el desfile del Primero de Mayo en la provincia sureña, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, reafirmó el compromiso de la comunidad universitaria y los trabajadores cubanos con la defensa de la soberanía nacional.

Aquí están nuestros estudiantes y trabajadores de la Universidad de Cienfuegos, junto a los sindicatos del Deporte, la Cultura, la Educación y los del sector energético. Todos unidos desfilamos hoy porque estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos una vez más en el combate por la soberanía de la patria”, declaró el titular a los medios locales.

El también miembro del Comité Central del Partido explicó las transformaciones que experimenta la educación superior para garantizar el cierre académico en el contexto actual.

“Hemos tenido que cambiar las modalidades de estudio, modificar el trabajo tradicional y descentralizar la matrícula de la labor docente e investigativa, esencia del quehacer de las universidades cubanas”, precisó.

Baluja García subrayó que, en los municipios, el trabajo docente educativo se mantiene activo con encuentros semipresenciales sistemáticos. Por otra parte, se refirió a los próximos exámenes de ingreso a la Educación Superior, previstos del 5 al 9 de junio. “Requieren un esfuerzo adicional para los estudiantes en medio de las actuales circunstancias, pero estamos convencidos de que será otro éxito”, afirmó.

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