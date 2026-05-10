Celebra Cienfuegos Jornada por el Día de la Enfermería

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Con el lema del Consejo Internacional “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, la provincia de Cienfuegos celebra una jornada dedicada al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que se extenderá hasta el 3 de junio, Día de la Enfermería Cubana, en conmemoración del aniversario 150 del nacimiento de Victoria Brú Sánchez, mártir de la enfermería en Cuba.

Las actividades tienen lugar en el contexto del aniversario 50 de la Sociedad Cubana de Enfermería. Este 12 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de esta profesión, en homenaje al natalicio de Florence Nightingale —nacida en Inglaterra—, a quien se atribuye su creación como disciplina profesional.

Damilsy Sevajanes Pérez, jefa de la Sección Provincial de Enfermería en la Dirección General de Salud, explica a esta periodista que las actividades reconocen la labor de estos trabajadores en la atención al pueblo.

“La enfermería en el territorio está representada en todos los servicios —apunta— e instituciones del Sistema Provincial de Salud: policlínicos, consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia, hospitales, instituciones sociales y en la docencia.

“Son protagonistas en programas rectores como el Materno Infantil, la Atención al Adulto Mayor, el Programa de Inmunización y la Acreditación Hospitalaria.”

Realizan encuentros científicos, plenarias, matutinos especiales, acciones de orientación vocacional y jornadas de puertas abiertas. También incluirán el recorrido de la Bandera 50 Aniversario de la Sociedad Cubana de Enfermería por las instituciones.

“Un mes de mayo lleno de reconocimientos a la labor que realizan las enfermeras y los enfermeros en Cienfuegos, en pos de la salud y el bienestar del pueblo”, afirma Damilsy Sevajanes.

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