Compañía rusa Space Energy lanzará 50 cohetes espaciales anualmente

«La infraestructura se proyectó desde un inicio para cohetes ultraligeros y ligeros, lo que permite reducir los costos de explotación, acelerar las misiones y garantizar una alta frecuencia de lanzamientos», destacó la comunicación de la empresa.

Space Energy, fundada en 2022 por Gueorgui Melina, tiene previsto lanzar sus cohetes ultraligeros Órbita desde la plataforma de lanzamientos Primorski, que construirá este año en el sureste de Rusia.

El despegue del primer cohete está planificado para el 2027, aunque podría realizarse este año si el proyecto culmina con éxito.