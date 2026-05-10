Jornadas de definiciones políticas en India

En la ceremonia de investidura, en la que estuvieron presentes el líder de la oposición nacional, Rahul Gandhi, y varias personalidades de la industria cinematográfica tamil, el gobernador del estado, Rajendra Vishwanath Arlekar, tomó el juramento del cargo a Vijay otros nueve ministros.

En Tamil Nadu, el partido del actor convertido en político C. Joseph Vijay, el TVK, emergió como el más votado tras ganar 108 escaños en las primeras elecciones que disputó desde su formación y solo le faltaban 10 para alcanzar la mayoría necesaria para formar gobierno en una Asamblea compuesta por 234 miembros.

Con el respaldo del Partido del Congreso Nacional Indio, el Partido Comunista de la India, el Partido Comunista de la India (Marxista), el Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) y la Indian Union Muslim League (IUML), Vijay obtuvo el apoyo de 120 diputados electos.

También hizo historia al convertirse en el primer ministro principal del estado, desde 1967, que no proviene ni del All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) ni del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) de M. K. Stalin, el mayor derrotado en las recientes contiendas electorales.

Asimismo, en una jornada de definiciones políticas, la víspera, Suvendu Adhikari juramentó como ministro principal de Bengala Occidental, encabezando el primer gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) en ese estado del este de India colindante con Nepal.

La ceremonia celebrada en el Brigade Parade Grounds de Calcuta contó con la presencia del primer ministro Narendra Modi y parte de su Ejecutivo.

La ocasión resulta un momento histórico para la organización política de Modi, pues en las recientes elecciones legislativas el BJP ganó 206 escaños en Bengala Occidental asegurando una mayoría de más de dos tercios en la Asamblea y poniendo fin a los 15 años de gobierno del All India Trinamool Congress (TMC), de Mamata Banerjee.

Por primera vez desde 1972, Bengala Occidental será gobernada por un partido que también ostenta el poder a nivel central.