Irán amenaza con atacar bases de EEUU si son agredidos sus buques

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que cualquier agresión contra petroleros iraníes será respondida con “ataques severos” contra objetivos militares estadounidenses en la región.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria informó que misiles y drones iraníes ya tienen identificados objetivos vinculados a Estados Unidos y “buques hostiles”, y permanecen listos para ser lanzados en caso de recibir órdenes.

Las advertencias iraníes se producen tras dos días de escalada militar en el Estrecho de Ormuz, donde, según comunicados oficiales iraníes y declaraciones del Comando Central estadounidense (Centcom), fuerzas de ambos países intercambiaron ataques contra embarcaciones.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró al canal francés LCI que espera “muy pronto” una respuesta de Teherán respecto a la propuesta de Washington para poner fin a la guerra.

“Irán realmente quiere llegar a un acuerdo. Lo veremos pronto”, afirmó el mandatario.

No obstante, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, Trump evitó comentar la posible reacción iraní a la última iniciativa estadounidense.

Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán el pasado 28 de febrero, tras lo cual Teherán respondió con ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en varios países de la región.

Posteriormente, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego temporal el 8 de abril, mediado por Pakistán.

Sin embargo, tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones celebrada el 11 de abril en Pakistán, Trump anunció dos días después la imposición de un bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz, cuya navegación permanece afectada por la tensión militar en la zona.