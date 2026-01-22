Lo mejor del deporte en Cienfuegos en 2025

Compartir en

Cada año, las agrupaciones deportivas de Cienfuegos desarrollan una rivalidad reconocida en pos de levantar el premio como la mejor de la provincia, y aunque en verdad se trata de una porfía sana, “sacan chispas” entre ellas por el merecido reconocimiento.

Por ello, la retención del lugar de honor para el apartado de Tiempos y Marcas llena de orgullo a Carlos Agüero Molina, Metodólogo que atiende esa agrupación en el Inder Provincial.

“2025 resultó un año redondo para nosotros, tanto nacional como internacionalmente –sentencia Agüero. En los Juegos Escolares obtuvimos 186 puntos, el 40 por ciento de los alcanzados por la provincia, y ello permitió que volviéramos a comandar las acciones a nivel de país. Aquí reconocer el desempeño del atletismo, canotaje, remo, pentatlón, natación, natación artística y levantamiento de pesas, todos ubicados entre los tres primeros puestos.

“Ya en el ámbito internacional, imposible dejar de mencionar a nuestra talentosa Marifélix Sarría, que nos regaló las primeras medallas de una pesista cubana en un certamen del orbe, con sus tres preseas de plata. También resaltar el sexto lugar de Roxana Gómez en el Campeonato Mundial de Atletismo, consiguiendo estar otra vez en una final de primer nivel en los 400 metros planos.

“Los jóvenes hicieron un aporte excelente, pues en los Juegos Panamericanos Junior acogidos por la capital de Paraguay asistimos con nueve representantes, los que se hicieron de un botín de ocho medallas, repartidas en dos de oro, tres de plata y tres de bronce, con destaque para el remero Roberto Carlos Paz y el canoista Javier Requeiro”.

Eliecer Moya Suárez, al frente de la agrupación en la Eide Provincial Jorge Agostini Villasana, coincide en que los últimos 12 meses resultaron muy satisfactorios para los deportes que integran el apartado, y para ello se basa en los logros sumados en la última versión de los Juegos Escolares, cita donde Cienfuegos, por tercer año consecutivo, terminó en la tercera plaza nacional.

“Nuestra agrupación participó en los Juegos con 137 atletas, y el 87 por ciento de ellos consiguió al menos una presea. En esta ocasión sumamos 80 títulos, 21 más que en la edición precedente, además de 63 metales plateados (13 más) y 28 de bronce (12 menos).

“Entre las sorpresas más agradables sin dudas tenemos que mencionar al atletismo, luego de su tercer lugar histórico, que se hace más espectacular por la reducida delegación que nos representó, la cual exhibió un cien por ciento de efectividad. Claro que hay que elogiar al levantamiento de pesas y la natación, por vez primera a la cabeza de sus respectivas disciplinas.

En el caso de la natación, muestra de un progreso constante, que ahora fue ratificado con la obtención de más de 100 medallas, actuación que permitió desbancar a La Habana, la tradicional potencia de este deporte. También digno de reconocimiento el desempeño de la natación artística, el remo, canotaje y pentatlón. El ciclismo, a pesar de su sexto escaño, aportó al medallero y se comportó según los pronósticos. Aclaremos que una de nuestras principales fortalezas, el patinaje, no fue convocado, privándonos de una cosecha mayor”.

Luego de un período de gloria, llega el momento de trazar las nuevas proyecciones, y para Carlos el reto es enorme.

“No podemos estar ajenos a las limitantes que nos golpean año tras año, sobre todo con la situación de nuestras piscinas, indispensables para la preparación de varios deportes de la agrupación. Es cierto que a pesar de ese obstáculo hemos conseguido grandes resultados, pero hoy contamos con una matrícula con un número considerable de nuevos ingresos, lo que obliga a que la sapiencia de nuestros entrenadores se multiplique en aras de sobrellevar esas trabas y conseguir los objetivos propuestos.

“Los propósitos no cambian, iremos por mantener esa primera plaza y por volver a representar dignamente al deporte de Cienfuegos. Y lógicamente, si nos ayuda el tema piscinas, podrán llegar mayores alegrías”.

