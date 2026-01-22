Cámara de Comercio de Cienfuegos más fortalecida en 2026

Compartir en

Durante el recién efectuado balance anual de la Cámara de Comercio (CC) de la República de Cuba en Cienfuegos, la delegación perlasureña reafirmó su consolidación como pilar clave en la promoción del desarrollo económico local, en correspondencia con el Plan Nacional de cara al 2030.

Así lo constató Kirenia Ferrer Ruiz, delegada de la CC aquí, quién aseguró que durante 2025 el trabajo de su colectivo se enfocó en el apoyo de un menor número de proyectos para poder centrar las fuerzas en lograr mayores y mejores resultados. “Ejemplo de ello podemos citar a los vinculados con la PYME Arycumay S.U.R.L, de la Empresa Cítricos Arimao, la cual podría firmar en el año en curso dos contratos de asociación con actores económicos de Francia y Colombia.

“Igualmente, hemos podido consolidarnos con clientes canadienses a partir de rubros exportables como el ají chile habanero, la piña, el plátano”, afirmó.

La CC culminó el periodo con 54 empresas asociadas; 43 estatales y 11 privadas, a las cuales se fortaleció y diversificaron sus exportaciones, así como el trabajo en su internacionalización.

Con la premisa de acompañar siempre al empresariado, además de la citada antes por Ferrer Ruiz, se le brindó apoyo a Labiofam, Materiales de la Construcción, MICALUM, SM y el Polo Exportador, promocionando sus servicios para operar mercados definidos.

Al unísono, la CC realizó intercambios con el cuerpo diplomático y agregados comerciales radicados en Cuba, oriundos de naciones de interés como Canadá, India, China, Uganda y Guyana. Con este último país se aspira a “construir redes de comunicación entre empresas estatales y privadas, desde el sector agrícola y la construcción”, alegó.

Por otro lado, la trayectoria en 2025 estuvo marcada también por numerosas dificultades, en su mayoría como consecuencia de los constantes apagones y falta de conectividad, que afectaron, por ejemplo, los encuentros formativos a entidades (tanto virtuales como presenciales).

Un rol preponderante fue el demostrado durante la II Feria Internacional Exposur 2025, manifestando con ella su compromiso con el desarrollo territorial en todos los frentes. De gran importancia fue la ejecución del Foro de Inversión y Alianzas entre la Sociedad Mercantil Servicios Generales León S.U.R.L, el Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos y formas extranjeras radicadas en Cuba, como potenciales proveedores y clientes: Thai Binh Global (Fábrica de Productos Sanitarios en ZED Mariel), IPSA (Vinos, cervezas y licores), United Products, MercoMex y Lácteos Mariel.

Para 2026, la meta de la Delegación es aumentar el número de empresas vinculadas, en especial Mypimes privadas y cooperativas para reducir la brecha actual. Asimismo, plantean la creación de plataformas offline/online en formación y asesoría, para lo cual, expresó Ferrer Ruiz, será imprescindible el empleo de guías digitales, repositorios descargables, más la correcta capacitación en comercio electrónico y otras herramientas digitales.

