Honran a José Martí en Cienfuegos

Disímiles actividades integran el programa concebido en Cienfuegos por la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) para homenajear al Héroe Nacional de Cuba en el aniversario 173 de su natalicio, a conmemorarse el 28 de enero próximo.

Paula Lourdes Sosa Domínguez, secretaria ejecutiva de la filial cienfueguera de la SCJM explicó que tendrán lugar “Encuentros con la historia”; al tiempo que los Clubes y Consejos Martianos realizarán cine-foros con el filme José Martí: el ojo del canario, además del conversatorio “José Martí en Venezuela: Venezuela en José Martí”, sobre el aniversario 145 de la llegada del Apóstol a la patria de Bolívar, fijado para la sede del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos este 21 de enero.

Otros intercambios acerca de Mercedes Matamoros, amiga de Martí y José Díaz Roque, protagonizados por el Club Musa Traviesa también forman parte del homenaje, marcado- asimismo- por la premiación de concursos y actividades histórico-culturales en Casas de cultura y Hogares de Ancianos.

El depósito de una ofrenda floral en el parque que se honra con el nombre del Apóstol, en la capital provincial y la participación en la tradicional marcha de las Antorchas, son otras de las acciones previstas.

Sobresale en el programa de la filial cienfueguera de la SCJM en homenaje al “Hombre de La Edad de Oro”, la visita de sus integrantes al Faro Los Colorados, oportunidad en que se rememoró la primera deportación a España del joven José Martí el 15 de enero de 1871 y se rindió tributo a los 32 hermanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela.

“Honrar, honra” sentenció el propio José Martí y los cienfuegueros siguen esa máxima al enaltecerlo siempre.

