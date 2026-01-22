Resaltan en Cienfuegos esfuerzo de trabajadores eléctricos

Compartir en

Tras un año de esfuerzos y enfrentamiento a las dificultades, la labor incansable de los trabajadores eléctricos en Cienfuegos fue resaltada durante un acto que combinó la emotividad de los homenajes por años de servicio con el recuento de los logros técnicos y productivos en 2025.

La ceremonia sirvió para otorgar la Medalla Ñico López a aquellos hombres y mujeres que han dedicado 20 y 25 años, respectivamente, al servicio del sector eléctrico. Asimismo, se reconoció la voluntad y fidelidad de quienes han acumulado cuatro décadas de labor ininterrumpida en esta importante área.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el homenaje a Yoel Plánchet Montalvo, quien ha dedicado 60 años a la rama eléctrica. Plánchet ha sido un protagonista clave en las transformaciones del sector y un maestro para generaciones de trabajadores, a quienes ha transmitido su vasta experiencia y ética profesional.

En el marco del evento, también se otorgó la Bandera de Proeza Laboral al contingente José González Guerra, en reconocimiento a su abnegada participación en las labores de recuperación del Oriente del país tras el paso del huracán Melissa.

Rance Felipe Sosa, director general de la Empresa Eléctrica Cienfuegos, destacó los desafíos enfrentados durante el año 2025, caracterizado por tensiones en el sistema eléctrico nacional y limitaciones materiales. Sin embargo, subrayó, el sentido de pertenencia y la vocación de servicio de los eléctricos en la provincia fueron fundamentales para mantener un desempeño sobresaliente.

Entre los logros más destacados se encuentra la puesta en marcha de tres parques solares de 21,87 MW cada uno en el primer semestre del año, así como los avances en la construcción del cuarto parque solar en la zona de Pepe Rivas.

Felipe Sosa subrayó que estos esfuerzos no solo representan una inversión económica significativa, sino también un compromiso inquebrantable por parte de los trabajadores de inversiones y otros sectores que apoyan esas iniciativas.

También se resaltaron los resultados positivos en las actividades comerciales y técnicas, con una recaudación sobresaliente que posiciona a la empresa entre las tres que logran el 100 por ciento de recaudación en el sector residencial. Además, se celebraron los logros en materia de seguridad y salud en el trabajo, al destacar que no se han registrado accidentes mortales ni graves durante el año.

De cara al futuro, Felipe Sosa reafirmó que la premisa para 2026 será enfrentar cada reto con la participación activa y la entrega de todos los trabajadores eléctricos. “Confiamos en ellos y en su gran compromiso”, concluyó. De esa manera reiteró la importancia de seguir el camino hacia la excelencia profesional y humana en el sector eléctrico.

