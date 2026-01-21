Acomete ONAT de Cienfuegos proceso de Declaración Jurada y Liquidación y pago de impuestos

Compartir en

La provincia de Cienfuegos, como toda Cuba está inmersa en el proceso de Declaración Jurada y Liquidación y pago de impuestos sobre los ingresos personales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025.

Declaración Jurada que inició el pasado 5 de enero y concluirá el venidero 30 de abril, dio a conocer la subdirectora de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en el territorio cienfueguero, la máster Suany Jiménez González.

Si los contribuyen declaran y pagan antes del 28 de febrero pueden acogerse a la bonificación en el pago del impuesto, consistente en el 5 por ciento de la cuantía que resulta pagar, según Declaración Jurada.

“Hemos tenido a bien informar a nuestros contribuyentes sobre todas las facilidades que ofrece el servicio digital, refiere, descargar modelos y utilizarlo como una vía de entrega de este documento oficial”.

El uso de la vía digital descuenta un 3 por ciento utilizando las pasarelas de pago, y con la debida firma digital. Infórmese mediante el Portal www.onat.gob.cu.

Suany argumenta que la Declaración Jurada de utilidades para este año se ha de presentar en soporte digital.

