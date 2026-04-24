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La delegación cubana a la IMChO estuvo integrada por estos dos jóvenes del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez. / Foto: Tomada de Escambray
La delegación cubana a la IMChO estuvo integrada por estos dos jóvenes del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez. / Foto: Tomada de Escambray
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Presidente cubano felicita a medallistas de olimpiada de química

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a Leticia María Merlo y Ernesto Alejandro Barrera, medallistas de bronce en la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev, celebrada en Moscú.

«No es un resultado cualquiera: es el fruto de meses de preparación intensa, de madrugadas frente a los libros, de un compromiso genuino por el conocimiento que hoy les permite alzarse entre los mejores del planeta», escribió el mandatario en la red social X.

Asimismo reconoció el esfuerzo y la tutela de Orestes Landrove Ramírez, entrenador de los estudiantes, y a sus familiares, que han sido pilares, guías y cómplices de este sueño.

«Celebramos con mucha alegría este logro que engrandece a la ciencia cubana. Profe, muchachos: gracias por poner en alto el nombre de Cuba y su vocación revolucionaria por la ciencia», concluyó.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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