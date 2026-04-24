Presidente cubano felicita a medallistas de olimpiada de química

«No es un resultado cualquiera: es el fruto de meses de preparación intensa, de madrugadas frente a los libros, de un compromiso genuino por el conocimiento que hoy les permite alzarse entre los mejores del planeta», escribió el mandatario en la red social X.

Asimismo reconoció el esfuerzo y la tutela de Orestes Landrove Ramírez, entrenador de los estudiantes, y a sus familiares, que han sido pilares, guías y cómplices de este sueño.

«Celebramos con mucha alegría este logro que engrandece a la ciencia cubana. Profe, muchachos: gracias por poner en alto el nombre de Cuba y su vocación revolucionaria por la ciencia», concluyó.