Lula critica a Trump: quiere gobernar el mundo a través de redes sociales

El presidente de Brasil ha retomado sus críticas hacia su homólogo estadounidense por “querer gobernar el mundo” a través de las redes sociales.

“¿Se han dado cuenta de que Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter? Fantástico, cada dice una cosa. ¿Creen que es posible tratar a la gente con respeto son mirarla a la cara?”, se preguntó Luiz Inácio Lula da Silva el martes en una reunión.

Según los medios, Lula así destacó la necesidad de alejarse de las redes sociales y “recuperar el humanismo”, alertando al mismo tiempo de las “mentiras” que aparecen en estas plataformas.

“Es necesario que no caigamos en el algoritmo (…) que algunos quieren que veamos, que creamos. Es necesario recordar que hay unas elecciones (…) porque si no somos inteligentes, la mentira vencerá a la verdad”, avisó.

Desde la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, más de medio mundo ha enfrentado los aranceles impuestos por su administración, que buscaban implementar sus intenciones económicas y políticas. En el caso de Brasil, estos gravámenes se vieron influenciados por el proceso judicial que afecta al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un cercano aliado de Trump. Este contexto político y judicial complicó aún más las relaciones comerciales entre ambos países, llevando a Lula da Silva a condenar las medidas de Trump, que consideraba como un intento de usar la política para ejercer presión económica sobre Brasil.

Aunque Lula ha condenado esta medida, calificándola de inaceptable al afirmar que intentar usar un tema político para imponer gravámenes económicos sobre Brasil es “inaceptable”, ambos mandatarios parecen haber alcanzado un acuerdo de levantar los aranceles desde finales del año pasado. Con todo esto, el presidente brasileño ha conservado su enfoque antimperialista, repudiando las medidas hegemónicas de Estados Unidos por la orden de Trump en el mundo.