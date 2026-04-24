Javier Solís: el bolero ranchero donde habita

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Javier Solís se cuenta entre los más afamados intérpretes de música mexicana del siglo XX. Los espacios radiales de este género, difunden sus interpretaciones casi a diario. Muchos de sus temas engrosan antologías. El llamado “Rey del Bolero Ranchero” dejó una huella perdurable que llega hasta la actualidad.

Acaban de cumplirse 60 años de su partida física. Sin embargo, piezas que popularizara, como Esclavo y amo, El loco, Sombras, Las rejas no matan y Entrega total, confirman que el tiempo, con ciertas voces, carece de fecha de vencimiento. Gabriel Siria Levario se hizo leyenda cuando las llevó a la popularidad.

¿Rey del bolero ranchero? Cierto, aunque no inventó lo de bolero, ni lo de ranchero; eso ya existía cuando otros antes que él, cantaban esa combinación. Pero Javier fue el primero en atreverse a ponerle un sello propio, del todo distinto. Gracias a él la música ranchera sobrevivió a los embates de otros géneros que asaltaban la moda. Lo campirano, que había llegado hacía mucho a la urbe se mezcló con las formas mexicanas del bolero para asegurar su permanencia.

Lo llamaron “bolero ranchero” casi como un apodo técnico, pero en realidad fue un puente. Donde otros gritaban, él susurraba; donde la tradición exigía dramatismo, él optó por la intimidad. La voz de Javier, registrada en más de 300 pistas para las disqueras Columbia y RCA, se vistieron con la verdad del momento. Los especialistas en acústica vocal señalan que su timbre poseía una cualidad que funcionaba como un catalizador emocional, pues llegaba al pecho antes que al oído.

Javier ensayaba el repertorio con paciencia y convencido de que la canción es una invitación. Payaso, Llorarás, llorarás o Si Dios me quita la vida fueron, en su voz, estados de ánimo con partitura.

En 2026, cuando los algoritmos nos bombardean con novedades efímeras, resulta curioso observar cómo las plataformas digitales reportan millones de reproducciones anuales de su catálogo, especialmente entre oyentes de una generación que aún no había nacido en los años 60. ¿Qué los atrae? Tal vez la honestidad cruda de sus letras, o quizá el descanso que ofrece una interpretación que en nada compite con ruidos ni estridencias.

Recordar a Javier Solís está lejos de ser una nostalgia museística. Sus interpretaciones funcionan como un recordatorio de que la música, mientras más apartada de las estridencias, resulta mejor.

En este sexagésimo aniversario de su deceso, conviene escucharlo una y otra vez. Es una conmemoración que no se ciñe a un 19 de abril; va mucho más allá. Vale escucharlo y notas cómo el mariachi responde a la respiración del intérprete. Permitamos que una voz que se apagó en 1966 enseñe de nuevo a habitar el presente con calma.

La muerte se lleva al cuerpo, pero nunca al eco. El suyo, 60 años después, sigue siendo de esos que acompañan como si todavía viviese. Hay voces que se niegan a dejar de latir para nunca pertenecer al pasado. La del Rey del bolero ranchero es una de ellas.

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