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Denuncian muerte de 27 periodistas por ataques israelíes en Líbano

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El Sindicato de Prensa Libanés denunció hoy la muerte de 27 periodistas y trabajadores de medios de comunicación como consecuencia de la agresión israelí contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo.

En un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias (NNA), la organización condenó un reciente ataque israelí contra un grupo de reporteros, que causó la muerte de una periodista y dejó herido de gravedad a otro en la localidad de Al-Tayri, en el sur del país.

El sindicato calificó la acción como una escalada y una violación del alto el fuego vigente.

Según la nota, la periodista Amal Khalil, fallecida en el ataque, había recibido previamente amenazas de muerte por parte de las fuerzas israelíes.

Con su deceso, “la cifra de periodistas y profesionales de los medios asesinados asciende a 27, además de un gran número de heridos”, precisó la organización.

Asimismo, instó a la Unión General de Periodistas Árabes a coordinar acciones con entidades internacionales para respaldar a los comunicadores libaneses y exigir responsabilidades a Israel.

La agrupación también llamó a los periodistas que trabajan sobre el terreno a extremar las medidas de seguridad y coordinar sus desplazamientos con el Ejército libanés, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas (Unifil), la Cruz Roja y equipos humanitarios locales.

El miércoles último, un bombardeo israelí contra una vivienda en Al-Tayri provocó la muerte de Khalil y dejó herida a su colega Zeinab Faraj, de acuerdo con reportes oficiales.

Denuncias recogidas por medios locales indican que fuerzas israelíes obstaculizaron el acceso de ambulancias al lugar tras el ataque.

El conflicto se mantiene pese a un alto el fuego anunciado el 17 de abril, en medio de continuas acciones militares que, según cifras oficiales, han causado miles de muertos, heridos y desplazados en territorio libanés.

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