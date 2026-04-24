Compañía infantil Abrakadabra de estreno en el teatro Terry de Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 48 segundos

La Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra presentará este domingo 26 de abril, a las 4:00 p.m., en el Teatro Tomás Terry, su más reciente producción escénica: Jagua, un espectáculo concebido como homenaje a la Perla del Sur en el aniversario 207 de su fundación.

Bajo la dirección general y la música de Roberto Novo Serra, la obra invita al público a recorrer la historia local desde la mirada sensible y renovadora de los niños y jóvenes. La puesta en escena aborda, con un lenguaje que combina la leyenda, la tradición y la memoria, el relato de quienes erigieron la otrora villa Fernandina de Jagua, hoy Cienfuegos.

Mediante una fusión de música, teatro y danza, la compañía Abrakadabra ofrece una experiencia artística pensada tanto para infantes como adultos, que celebra la identidad de una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2005.

Las coreografías están a cargo de Meidy Rodríguez, mientras que Eliécer Casares asume la dirección de arte y Yasmil Chavarri la producción.

César Alain González, encargado de la puesta en escena, adelantó que Jagua es “una invitación a la historia. Es andar el camino de la mano de quienes erigieron nuestra ciudad. Jagua es leyenda que se muestra constante, es dolor, nostalgia, alegría, orgullo y placidez(…) Jagua es el eterno aplauso a esos grandes artistas, que con su obra sostuvieron esta ciudad para orgullo de este pueblo. Jagua es… ¡Cienfuegos!”

Visitas: 0