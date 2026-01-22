Mateo y “El Grillo” convocados a entrenamientos de cara al Clásico Mundial de Béisbol

Compartir en

Un total de 18 jugadores, entre los que se encuentran los cienfuegueros Erisbel Arruebarruena y Luis Vicente Mateo, integran la nómina con que Cuba comenzó el lunes su preparación grupal de cara a la Serie de las Américas y el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Humberto Guevara, jefe técnico de la federación local, explicó que los convocados a trabajar en el capitalino Estadio Latinoamericano son miembros de equipos no avanzados a la postemporada de la 64 Serie Nacional.

Añadió que la relación se incrementará tras los cuartos de finales del certamen doméstico, en dependencia de los intereses identificados en los conjuntos llegados a esas etapas.

Como se ha informado, la Serie de las Américas se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela, y el Clásico Mundial tendrá acciones del 5 al 16 de marzo, con Cuba en el grupo A, a disputarse en San Juan, Puerto Rico.

AQUÍ LOS CONVOCADOS

Raidel Sánchez Trutié (Utility/Santiago de Cuba), Harold Vázquez Rizo (Receptor/SCU), Luis Vicente Mateo Terry (Jugador de cuadro/Cienfuegos), Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (Jugador de cuadro/CFG), Yulieski Remón Tejada (Jugador de cuadro/Granma), Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (Jugador de cuadro/Pinar del Río), Tailon Sánchez Díaz (Jugador de cuadro/PRI), Alfredo Despaigne Rodríguez (Jardinero/GRA), Leonel Moa Acevedo (Jardinero/Camagüey), Roel Santos Martínez (Jardinero/GRA), Yoelquis Gibert Steven (Jardinero/SCU), Yoel Yanqui Vera (Jardinero/SCU), Liván Moinelo Pita (Lanzador/PRI), Raidel Martínez Pérez (Lanzador/PRI), Yunier Batista Ramírez (Lanzador/Ciego de Ávila), Randy Román Martínez Pacheco (Lanzador/PRI), Frank Abel Álvarez Díaz (Lanzador/PRI) y Frank Luis Medina García (Lanzador/PRI).

