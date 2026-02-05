ONU expresó preocupación por impacto de brutal bloqueo a Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 18 segundos

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la situación humanitaria en Cuba tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que refuerza brutalmente el bloqueo, la cual cumple hoy una semana.

“Me han preguntado sobre la situación actual en Cuba y puedo decirles que el secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, dijo su portavoz Stéphane Dujarric.

“Durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo (bloqueo) impuesto por los Estados Unidos a Cuba”, expresó el portavoz.

El 29 de enero, Trump invocó con orden ejecutiva una emergencia nacional respecto al país caribeño y para enfrentarla consideró oportuno y necesario imponer aranceles a quienes directa o indirectamente le vendan o suministren petróleo a la isla.

Dujarric enfatizó que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional.

Además, “hemos visto la declaración emitida por las autoridades estadounidenses el viernes y estamos analizando el impacto del embargo petrolero” y ver “cómo podemos aliviar la situación”.

Diversas organizaciones, congresistas y diferentes gobiernos han condenado el uso por parte de Estados Unidos de poderes económicos unilaterales de emergencia para restringir el acceso de Cuba al combustible y al comercio.

La Alianza para el Compromiso y el Respeto con Cuba (Acere) condenó la política de castigo colectivo que aplica el Gobierno de Estados Unidos, la cual agrava el sufrimiento del pueblo cubano y viola las normas internacionales.

El objetivo final de esta política inhumana -dijo- es eliminar cualquier posibilidad de supervivencia básica en una nación que depende de las importaciones de petróleo para la generación de energía, la producción de alimentos, el transporte y la prestación de servicios de salud y otros esenciales.

La organización enfatizó que Cuba no es una amenaza “extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos” y que se utilizan “pretextos falsos e infundados, utilizados para justificar cualquier medida hacia un cambio de régimen”.

El diálogo, y no la máxima presión, ya ha demostrado ser el único enfoque eficaz, planteó Acere, que exhortó a la actual administración a apartarse de la guerra económica y en su lugar encontrar canales de entendimiento.

Visitas: 4