“El llamado es a crecernos, a fortalecer la unidad y a no ver imposibles”

Sesiona Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido en Cienfuegos, en el cual José Ramón Monteagudo Ruiz instó a materializar, con el desempeño de cada día, los acuerdos del XI Pleno del Comité Central

Expresión de unidad y compromiso devino el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos, al que asistieron José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento Agroalimentario; integrantes de la estructura auxiliar de dicho organismo; Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia, y su homóloga en el municipio cabecera, Yadira Pérez Negrín, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio.

La reunión propició el debate sobre los resultados de la labor partidista en 2025 y sentó los compromisos para el presente año, con énfasis en las transformaciones necesarias en el sistema de trabajo que permitan implementar los acuerdos derivados de XI Pleno del Comité Central.

El fortalecimiento de la unidad y el crecimiento de la militancia, el completamiento de las plantillas, así como el perfeccionamiento de la labor ideológica figuraron entre los principales temas del encuentro que lanzó una mirada profunda a deficiencias pasadas y trazó pautas para un desempeño superior en 2026.

Para esta etapa, señaló Yadira Pérez Negrín al presentar el informe, la militancia comunista cienfueguera, en el ámbito económico, se propone trabajar en aras de elevar la producción nacional, sobre todo en la esfera de los alimentos; además de afianzar la actividad exportadora, con la vista puesta en nuevos servicios dentro de la rama del conocimiento. Otros retos serán avanzar en el redimensionamiento de la empresa estatal socialista e incrementar a circulación mercantil.

Al intervenir en la cita, José Ramón Monteagudo Ruiz llamó a materializar, con el desempeño de cada día, los acuerdos del XI Pleno del Comité Central. Hizo hincapié en la necesidad de continuar perfeccionando el papel del Partido en la batalla ideológica y económica que libra el país. Exhortó a una participación más activa y a una forma de trabajo diferente.

También instó a alcanzar un nivel superior en el uso y la explotación de la tierra en virtud de producir más alimentos. “El llamado es a crecernos, a no ver imposibles y a fortalecer la unidad y el vínculo con el pueblo”, dijo.

Las diferentes intervenciones giraron en torno a ese empeño y dejaron clara la disposición de los militantes comunistas cienfuegueros de pavimentar el camino para la continuidad y garantizar su papel rector en la sociedad.

