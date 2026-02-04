México reitera búsqueda de vías diplomáticas para enviar crudo a Cuba

Compartir en

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró hoy que México está buscando todas las vías diplomáticas para enviar petróleo a Cuba, tras la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a naciones que suministren crudo a la isla.

“El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba, por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, porque no queremos afectar a México tampoco”, dijo la mandataria.

En respuesta a una pregunta durante su habitual encuentro con medios de comunicación desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo reafirmó su decisión de mandar ayuda humanitaria a la mayor de las Antillas “mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo”.

Mencionó la existencia de otros contratos con la nación caribeña, asediada durante más de 60 años por el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Washington y recrudecido aún más luego del reciente decreto del presidente norteamericano, Donald Trump.

La dignataria se refirió este miércoles a los acuerdos para que médicos del país caribeño laboren en México, donde son necesarios y “se les paga lo que se les debe pagar”, además de compras de algunos medicamentos y vacunas.

“Son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo, y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo”, señaló Sheinbaum, al recalcar el apoyo que también ha dado su nación a otras como Estados Unidos y Chile ante incendios forestales.

“Donde nos necesitan –afirmó-, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario”.

Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, detalló que la empresa estatal solo tiene un contrato con la isla, de 2023, y se trata de un acuerdo comercial como el existente con otras naciones del mundo.

“El año pasado fue menos del uno por ciento de la producción de crudo y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 por ciento de las ventas de Pemex; o sea, es muy poquito”, apuntó el funcionario.

Añadió que en 2025 lo vendido a la isla entre crudo y petrolíferos totalizó 496 millones de dólares y subrayó que Cuba está pagando, conforme al contrato.

Disímiles voces, desde parlamentarios hasta partidos políticos y organizaciones sociales, se han pronunciado en los últimos días en respaldo a la nación antillana frente al asedio energético de Washington, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

Sheinbaum ha expresado en varias ocasiones que México buscará la manera de apoyar a Cuba y recalcado la importancia de evitar una crisis humanitaria en la mayor de las Antillas luego de las cuestionadas medidas anunciadas por Estados Unidos.

