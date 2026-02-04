Condena MNOAL nuevas sanciones de EE. UU. contra Cuba

Compartir en

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) expresó profunda preocupación por las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos dirigidas a recrudecer el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

En un comunicado especial, el MNOAL denunció que las disposiciones incluyen acciones para obstruir el suministro de combustible a la isla y sancionar a terceros Estados que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba, lo cual afecta negativamente las relaciones económicas internacionales.

Por su importancia, se reproduce íntegramente el texto:

COMUNICADO ESPECIAL DEL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DIRIGIDAS A RECRUDECER EL EMBARGO CONTRA CUBA

El Movimiento de Países No Alineados expresa su profunda preocupación por el anuncio reciente por parte del Gobierno de los Estados Unidos de nuevas medidas extremas dirigidas a recrudecer aún más el embargo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba, que incluyen acciones destinadas a obstruir el suministro de combustible al país y sancionar a terceros estados que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba.

Dichas medidas tienen efectos extraterritoriales y afectan negativamente no solo a Cuba y su pueblo, sino también a terceros Estados y las relaciones económicas internacionales, y constituyen una violación flagrante de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el sistema multilateral de comercio y las normas y principios que rigen las relaciones de amistad entre los Estados.

El Movimiento reitera una vez más su llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al embargo económico, comercial y financiero contra Cuba, que constituye el principal obstáculo para su pleno desarrollo, y elimine las medidas unilaterales adicionales impuestas desde 2017, incluida la designación unilateral y arbitraria de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que refuerzan el embargo y causan enormes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo cubano.

El Movimiento de Países No Alineados reafirma su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Cuba y exhorta a la comunidad internacional a que defienda el derecho internacional, el multilateralismo y los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Nueva York 3 de febrero de 2026

