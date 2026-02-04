Cienfuegos: entrega y consagración al quehacer electoral

Compartir en

Cienfuegos demostró, durante 2025, que tiene condiciones, capacidad y personas consagradas y comprometidas con la tarea que desempeñan”, afirmó Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del Consejo Electoral Nacional (CEN) en la reunión de balance anual del órgano electoral perlasureño.

“Se han sabido crecer ante la compleja situación que vive el país y así lo demuestran las proyecciones de trabajo para 2026. Están preparados para asumir cada uno de los procesos y ahí está la fortaleza: en esa unidad que van a seguir demostrando y que entre todos van a lograr desarrollar todas las tareas que se asignen con la calidad necesaria y con apego a los principios de legalidad, trasparencia e imparcialidad”, afirmó.

Presidentes de los órganos municipales, especialistas, supervisores y vocales provinciales analizaron los aciertos y desaciertos de la labor electoral en 2025 y señalaron como asuntos a no perder de vista el completamiento de las autoridades electorales, la capacitación sistemática, el diagnóstico de las circunscripciones y la disciplina informativa.

Justamente algunos de esos elementos devienen proyecciones para el actual 2026. Lilliam Capote Abreu, secretaria del Consejo Electoral provincial explicó que se delinean cinco prioridades en el trabajo de la actual etapa; entre ellas “garantizar la estabilidad en el completamiento de todas las estructuras electorales, priorizando los Consejos Electorales Municipales; perfeccionar los mecanismos de trabajo conjunto, que garanticen la integración de las organizaciones y organismos de cada territorio, además de mantener la sistematicidad en la capacitación individual de los cuadros y la selección objetiva de sus reservas”.

No menos importante resultan la consolidación del funcionamiento armónico de la actividad administrativa y el control estricto a la ejecución del presupuesto que respalde el desarrollo exitoso de la actividad electoral y perfeccionar la gestión de comunicación incrementando la sistematicidad en las publicaciones y del uso de recursos gráficos atractivos en las mismas.

No hubo autocomplacencia. La reunión de balance anual del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Cienfuegos resultó un análisis crítico de lo realizado en una etapa que, si bien demostró capacidad y entrega, dejó claro que hay potencialidades en el quehacer que no se aprovechan suficientemente.

La reunión de balance anual del CEP Cienfuegos hizo posible el reconocimiento a los vocales provinciales y a los Conejo electorales municipales; entre los que sobresalió el de Aguada de Pasajeros que mereció la condición de Integral.

Por su parte, Serguey Martín Guerra, miembro del Buró provincial del Partido y Rolando Rajadel Alzuri, vicegobernador, quienes acompañaron los debates, coincidieron en reconocer el quehacer electoral de la provincia y llamaron a un desempeño más eficiente y eficaz en 2026, año en que el centenario del natalicio del Comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, deviene motivación especial.

