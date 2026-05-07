Abordan propuestas de la Red Juvenil Comunitaria en Cruces

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Tuvo efecto un encuentro especial con el Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la sede del Partido (PCC) de Cruces, donde fueron desglosados los objetivos y temas centrales que persigue la flamante Red Juvenil Comunitaria (RJC) en los territorios de la provincia de Cienfuegos.

Entre los invitados estuvo Serguey Martín Guerra, integrante del Buró Provincial del Partido, quien aseguró que el propósito clave de la Red es involucrar a la juventud del país en todas las actividades, sea esta militante o no. “La iniciativa tiene que ser potenciada por la organización matriz, en un primer momento, con la identificación de los jóvenes líderes, los más dinámicos, motivadores, esos que aglutinan público en los consejos populares (CP) . Esos muchachos y muchachas, que no necesariamente tienen que ser cuadros de la militancia, tendrán que ser los pilares que sostienen nuestra propuesta”, dijo.

Son cinco los CP en el municipio de Cruces, los cuales, destacó la intendente Gema Margarita H. López, tienen diversas peculiaridades, cada uno con fortalezas y debilidades que también serán analizados para su imbricación en los siete proyectos en ciernes, avalados ya por la Red. “Uno de ellos se llama Zona joven segura, ahí estará aquella juventud comprometida con la defensa de la patria, dígase quienes estén vinculados con las tareas del Minint, o en las unidades militares enclavadas en determinados CP del municipio.

“La brigada que se conforme podrá sin dudas, trabajar con los pioneros, en las escuelas secundarias y crear en ellas círculos de interés donde se resalten los códigos defensivos desde la trinchera docente”, expresó Martín Guerra.

Fueron citados otros proyectos como el denominado Voltaje juvenil, que busca movilizar a sus miembros en la batalla energética que libra el país. Se mencionó a quienes, con dominio empírico del sector de la electricidad, los integrantes de la F ederaci ón de Estudiantes de la Enseñanza Media y la OPJM vinculados con investigaciones a la ONURE o la UNE, podrán apoyar la iniciativa. “Uno de los sectores poblacionales que se pueden beneficiar es la del adulto mayor (…) Estaríamos incentivando valores como la gratitud, la solidaridad y el altruismo con la vecindad”, comentó igualmente.

Tu aporte cuenta, Código joven, Aquí con mi barrio, Conciencia joven y Cuba vive son los restantes proyectos concebidos dentro del mecanismo articulado por la RJC. “Para poder hacerlos realidad, debemos aplicar seis funciones que son generales para todos los implicados, tanto colaboradores como aseguradores, estos no son otros que las organizaciones políticas y de masas: Federación de Mujeres Cubana, Comités de Defensa de la Revolución, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Central de Trabajadores de Cuba, el Sector de la Salud, el Inder, Educación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc. Cada uno tiene la obligación de identificar ese universo juvenil del que hemos hablado; tener caracterizados las demarcaciones en unión con los delegados, sobre todo”, afirmó en su intervención Anisley Cordero González, primera Secretaria de la UJC en Cienfuegos.

La intendente de Cruces confirmó luego la realización durante esta semana de las reuniones en los consejos populares; los últimos en el programa son los de San José y Potrerillo. Después del último encuentro el próximo viernes, seleccionarán el llamado “consejo piloto”, para el cual se consideró al CP Isla de Pinos, dentro del mismo pueblo crucense, rico en peñas culturales y movimientos deportivos.

Con el eslogan de “Innovar, crear, liderar”, la RJC surge luego de los debates efectuados por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el mes de marzo, con un grupo de jóvenes destacados de distintos ámbitos de la sociedad, donde se manejaron las variantes para una nueva iniciativa, que fuera más inclusiva y abarcadora.

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