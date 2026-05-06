Enfrenta Agricultura cienfueguera recrudecido bloqueo económico y energético de EE. UU.

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Ante el déficit de combustible provocado por el bloqueo económico y energético del gobierno estadounidense contra Cuba, la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura en Cienfuegos adopta medidas para enfrentar los problemas.

Entre las prioridades de los agricultores cienfuegueros sobresalen la producción y el acopio de carbón en los ocho municipios, con vistas a responder a las demandas de la población, destaca Adrián Ortiz Ramírez, especialista en Energía de esa delegación.

Ocupan la atención los cultivos de diversos productos y el aprovechamiento de las capacidades disponibles de cargas en los medios de transporte, para llegar en el menor tiempo posible a los consumos sociales y mercados agropecuarios.

“Sobre el tema de las ferias —precisa Ortiz—, de manera estratégica, con los pocos recursos que tenemos, vamos impulsándolas y definiendo los consejos populares priorizados. Eso es algo que se irá puliendo con el tiempo.”

Reagrupan las rutas para la distribución de leche fluida en los municipios, al igual que priorizan los cultivos —por ejemplo, frijoles y arroz— destinados a la canasta básica familiar, y a la vez trasladan los animales hacia lugares seguros, con el respaldo de agua.

Usan alternativas en la alimentación de las crías porcinas, avícolas y genéticas, junto con la tracción de animales vacunos para la distribución a la Empresa Cárnica de Palmira.

La Agricultura, al igual que otros organismos de la provincia cubana de Cienfuegos, actúa ante la contingencia energética.

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