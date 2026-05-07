Extiende Bandec Cienfuegos uso de energía renovable

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Se extiende el uso de fuentes renovables de energía en sucursales del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) de Cienfuegos, con la reciente inversión en paneles solares en las dos sucursales más grandes de la provincia. Electricidad y comunicación son complementos importantes para la prestación del servicio.

Durante un tiempo, los clientes de Bandec se han beneficiado de la inversión en energía renovable en la Sucursal 4831 del municipio de Cienfuegos (conocida como el Banco de la Calle San Carlos), lo cual ha permitido garantizar la atención durante todo el horario.

Para bien de la población, esta estrategia se extiende ahora a la oficina ubicada en la calle Argüelles y D’Clouet (Sucursal 4821); una solución necesaria ante la disponibilidad energética del territorio.

De las restantes siete oficinas de Bandec en la provincia, cinco —las ubicadas en Aguada, Palmira, Lajas, Cruces y Cumanayagua— cuentan con la instalación de kits de paneles solares e implementos donados por el gobierno. Este volumen de energía apoya la atención al público en cada municipio.

Las sucursales de Rodas y Abreus se abastecen de la disponibilidad energética provincial y de la estrategia local para mantener circuitos y servicios básicos; además forman parte del proyecto que implementará respaldo con paneles solares.

Se mantiene como prioridad la recepción de depósitos en efectivo, las operaciones de divisas, el canje, la compra y la recarga de tarjeta Tropical, siendo la captación de moneda extranjera necesaria para el país. Se garantiza la atención del pago a jubilados y pensionados durante el periodo establecido, así como el cobro total de la mensualidad.

Las extracciones de efectivo se atienden según la disponibilidad de cada oficina. El déficit de combustible incide en el traslado de dinero y nuevas tarjetas por parte de las instituciones relacionadas. La falta de aceptación del pago digital por parte de algunos actores económicos limita la efectividad del uso de los ingresos depositados en tarjeta Red, y provoca aglomeración de clientes en las oficinas bancarias y un mayor tiempo de espera.

DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA Y CONECTIVIDAD

El sistema de prestación de servicios en las sucursales bancarias cubanas está implementado de manera electrónica; además de requerir fuente de energía, necesita conectividad para la comunicación de los servidores informáticos entre sucursales, provincia y su interrelación a nivel nacional.

Este sistema facilita que el titular de una tarjeta de Bandec pueda acudir a la sucursal más cercana para efectuar diferentes trámites, depositar o extraer efectivo, así como reimprimir o solicitar un estado de cuentas. Pero ante la falta de comunicación —ya sea por problemas de respaldo en las oficinas de telecomunicaciones— se imposibilita la tramitación.

Como alternativa, en las sucursales bancarias se agrega el servicio de caja extra para extraer efectivo de la tarjeta Red, siempre que el cliente sea usuario de la plataforma Transfermóvil y la conexión esté disponible.

Ante el déficit del fluido eléctrico o comunicación, en cada jornada se reciben los depósitos de actores económicos, este servicio se atienden manual por el personal bancario y una vez con conexión, se ingresan las operaciones en el sistema informático del banco; estas operaciones por lo general llevan más tiempo, a partir del elevado recibo de billetes de bajas denominación.

En la actualidad, la instalación de paneles solares no garantiza el funcionamiento de los cajeros automáticos ni el encendido de los aires acondicionados para ventilar las oficinas, por lo que se reorganiza el acceso del público a las sucursales. A pesar de las dificultades, los trabajadores acuden a sus puestos, lo que permite mantener igualmente la prestación de servicios.

El cambio de matriz energética se mantiene como una proyección a extender en las sucursales de Bandec Cienfuegos: una inversión costosa, pero necesaria para la población y el desarrollo del país. Incrementar las operaciones no presenciales es otro objetivo de la institución, mediante Virtual Bandec para el sector empresarial y las múltiples transacciones disponibles para las personas naturales, sin tener que acudir al banco.

Crecer en estas líneas de trabajo es favorable para lograr calidad en la prestación, algo que actualmente es una insatisfacción para la institución. A pesar del desarrollo informático de la banca y de las estrategias que se implementan en cada municipio de la provincia de Cienfuegos, las oficinas continúan atestadas de público para su atención.

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