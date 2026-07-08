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Para la comunidad internacional, la senda de desarrollo y la experiencia de gobernanza del Partido Comunista de China (PCCh) han ofrecido una ventana crucial hacia la China contemporánea.

A lo largo de sus 105 años de historia, el PCCh se ha mantenido firmemente comprometido con la búsqueda de la felicidad del pueblo chino, se ha dedicado al bien común de la humanidad y ha afianzado su decisión de asumir una alta responsabilidad a favor del progreso humano.

El PCCh ha guiado al pueblo chino a través de arduas luchas y persistentes exploraciones, lo que ha permitido que la nación china logre una gran transformación: desde ponerse de pie y prosperar, hasta fortalecerse. China alcanzó, antes de lo previsto, el objetivo de reducción de la pobreza establecido por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Su PIB per cápita ha superado los 13 mil dólares durante tres años consecutivos.

Asimismo, su economía ha crecido a una tasa de crecimiento anual promedio del 5,4 % durante los últimos cinco años, lo que contribuye con cerca del 30 % al crecimiento económico mundial. Por otra parte, el país ha establecido el sistema de educación, seguridad social y atención médica más grande del mundo.

Hoy, China sigue fortaleciendo su poder económico, avanzando en innovación científica y tecnológica, y mejorando de manera constante el entorno ecológico.

En un panorama internacional cada vez más complejo y volátil, donde la paz mundial enfrenta graves riesgos y el desarrollo global encuentra obstáculos, China se ha convertido en un pilar de la estabilidad global, una fuerza clave que da forma al nuevo orden internacional, un motor importante que impulsa el desarrollo global y un defensor confiable de la justicia internacional.

Los notables logros de China se deben, fundamentalmente, al fuerte liderazgo del PCCh. En mayo de este año, tras visitar el Museo del Partido Comunista de China, el primer ministro uzbeko, Abdulla Aripov, escribió: «Todos los logros brillantes y grandes victorias son el resultado del esfuerzo del pueblo chino por el futuro de su país bajo el fuerte liderazgo del PCCh.»

Un número cada vez mayor de observadores internacionales ha llegado a reconocer que el milagro del desarrollo de China no es un accidente, sino que está respaldado por el sólido liderazgo político del PCCh.

Desde la implementación del Primer Plan Quinquenal y el establecimiento del sistema básico del socialismo en los primeros años de la República Popular China, hasta el lanzamiento de la reforma y apertura, junto con la liberación y el desarrollo continuo de las fuerzas productivas, para luego superar desafíos y avanzar con determinación en la nueva era, el PCCh ha perseguido objetivos a largo plazo con una determinación firme, avanzando de manera constante en el proceso de modernización más amplio y profundo de la historia de la humanidad.

En todo el mundo, mejorar el bienestar de las personas es un objetivo para todos los gobiernos y una medida clave de la capacidad de gobernanza de un partido en el poder. Basándose en las condiciones nacionales de China, el PCCh ha guiado al pueblo chino en la creación de un camino hacia la modernización que difiere del modelo occidental y en la creación de una nueva forma de avance humano.

La modernización china ha derribado el estereotipo de larga data de que ser moderno equivale a estar occidentalizado. A cambio, ha ofrecido a los países en desarrollo una nueva opción para buscar la modernización de manera independiente y ha proporcionado un enfoque chino para la búsqueda de mejores sistemas sociales.

La gobernanza a largo plazo y estable del PCCh, junto con su compromiso sostenido con el desarrollo nacional, ha brindado una valiosa experiencia a los partidos políticos alrededor del mundo.

Como observó el vicepresidente de Montenegro, Budimir Aleksic, la modernización china ofrece al mundo un nuevo modelo de desarrollo y demuestra que la modernización no tiene que erosionar las características propias de un país.

Los más de cien años de esfuerzo del PCCh no son solo un viaje para el propio desarrollo de China, sino también un camino de cooperación de beneficio mutuo que beneficia al mundo. El PCCh siempre ha visto el desarrollo de China dentro de un contexto más amplio del progreso humano y ha vinculado estrechamente el futuro de China con el de las personas de todo el mundo.

China inició los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y ha consagrado el camino del desarrollo pacífico tanto en su Constitución como en la Constitución del PCCh, abogando por construir un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad con un destino compartido para toda la humanidad, mientras defiende sin vacilaciones los valores comunes de la humanidad.

El PCCh trabaja con sus socios para avanzar en la cooperación de alta calidad de la Franja y la Ruta y participa activamente en la reforma del sistema de gobernanza global.

Thongloun Sisoulith, presidente y secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos, señaló: «China se ha convertido en un estandarte que guía el desarrollo del sistema socialista y de los países en desarrollo, y en un pilar para mantener la paz mundial y promover un mundo multipolar. El desarrollo de China proporciona experiencias valiosas para los países en desarrollo, incluido Laos».

En el nuevo camino que sigue, frente a los cambios globales, históricos y de gran trascendencia, el PCCh seguirá guiando a China con el objetivo de construir una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad.

En este sentido, China seguirá siendo un constructor de la paz mundial, un contribuyente al desarrollo global y un defensor del orden internacional, trabajando codo a codo con todos los países para lograr la cooperación y el beneficio mutuo.

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