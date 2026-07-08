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Llega a Nayaf el cuerpo del líder supremo de Irán, Ali Jamenei

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El cuerpo del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei, llegó al Aeropuerto Internacional de Nayaf, en el sur de Iraq, informó la agencia oficial iraquí INA.

La fuente informó que el cuerpo de Jamenei arribó a esa ciudad sagrada iraquí, donde se realizarán ceremonias fúnebres oficiales y populares.

El Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la conclusión de los preparativos logísticos y técnicos para los actos previstos en las gobernaciones de Nayaf y Kerbala, sin ofrecer más detalles.

Poco antes, INA informó sobre la llegada a Nayaf del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y del primer ministro iraquí, Ali Al-Zaidi, para participar en la recepción del cuerpo.

Irán inició el viernes último en Teherán las ceremonias oficiales de despedida de Jamenei, como parte de una semana de duelo y procesiones previstas en ciudades iraníes e iraquíes, antes de su entierro en Mashhad, en el noreste iraní.

Jamenei, quien gobernó Irán durante casi 36 años, murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí ocurrido el primer día de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán el 28 de febrero pasado.

El 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento y mantienen complejas negociaciones para alcanzar un acuerdo final, con mediación de Pakistán y Qatar.

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