Celebra Díaz-Canel arribo de veleros del Convoy Nuestra América

«Al fin en #Cuba estos veleros del #ConvoyNuestraAmérica que nos tenían pendientes del tiempo, del horizonte, de la más mínima comunicación sobre sus trayectorias», expresó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Díaz-Canel subrayó que la expedición llegó «con su carga solidaria de recursos necesarios pero, sobre todo, con su carga de amor en defensa de las causas justas», y destacó que una niña de tres años es la más joven tripulante de esta expedición que reitera que #CubaNoEstáSola.

En la Terminal de Cruceros de La Habana, el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, recibió la víspera a los navegantes.

El Héroe de la República les indicó que arriban a una nación sometida a cerco y con limitaciones de medicamentos, alimentos y energía, pero que responde con amor, paz, solidaridad y gratitud.

La flotilla partió el día 21 desde Isla Mujeres, México, en respuesta al llamado del Convoy Nuestra América. Adnaan Stumo, vocero del grupo y ciudadano estadounidense, informó a la prensa que la travesía se extendió por condiciones meteorológicas adversas que obligaron a modificar el itinerario en varias ocasiones.

El activista manifestó que los pueblos acompañan a Cuba y se comprometió a enfrentar la estrategia de máxima presión aplicada por Washington.

Tras culminar su estancia en la Isla, viajará a España para organizar una nueva flotilla internacional con destino a Gaza, precisó.

La tripulación, integrada por nueve personas, trasladó insumos médicos y alimentos para entregar al pueblo cubano, gesto que calificaron como acto de solidaridad y resistencia frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos.