Bruno Rodríguez: EE. UU. “miente” al negar bloqueo energético contra Cuba

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado lo que calificó como “afirmaciones engañosas” del gobierno de Estados Unidos en escenarios europeos, destinadas —según afirmó— a crear confusión sobre la política de sanciones contra la isla.

A través de un mensaje público, el canciller cubano aseguró que Washington “miente desvergonzadamente” al negar la existencia de un bloqueo de suministros de combustible hacia Cuba, y subrayó que tales declaraciones contradicen disposiciones oficiales adoptadas por la propia administración estadounidense.

Rodríguez Parrilla apuntó directamente a la Orden Ejecutiva del 29 de enero, así como a regulaciones posteriores emitidas por el Departamento del Tesoro, como evidencia —dijo— de que se mantiene y refuerza un cerco energético contra el país. “Basta leer” estos instrumentos legales, enfatizó, para comprobar la aplicación de lo que describió como un “brutal bloqueo” en el suministro de combustible.

Según el titular de Relaciones Exteriores, esta política incluye además amenazas de sanciones a terceros países, compañías extranjeras y acciones hostiles contra buques tanqueros, en un intento de limitar las capacidades de importación energética de la nación caribeña.

El canciller sostuvo que estas medidas buscan “expandir y aumentar el castigo colectivo” contra la población cubana, y reiteró su denuncia con un mensaje categórico: “Mienten”.

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