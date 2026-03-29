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Condena Cuba asesinato de comunicadores en Líbano

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Cuba condenó hoy el asesinato de los comunicadores Fatima Ftouni, Mohammad Ftouni y Ali Choeib en el sur del Líbano y rechazó que el régimen sionista de Israel ataque a quienes narran los horrores de la guerra.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó en la red social X su «profundo pesar» por el crimen y se sumó al repudio contra Israel, «que de nuevo enfila sus cañones hacia quienes, valientemente, narran los horrores de la guerra contra el hermano pueblo libanés».

Díaz-Canel hizo llegar desde Cuba sus condolencias y acompañamiento a los familiares y colegas de las víctimas, en un mensaje que cerró con la consigna «Hasta la victoria siempre».

El asesinato de los tres profesionales de la comunicación se produce en medio de la escalada militar israelí contra el Líbano, en una práctica sistemática que busca silenciar las voces que informan sobre los impactos de la agresión contra la población civil.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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