Condena Cuba asesinato de comunicadores en Líbano

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó en la red social X su «profundo pesar» por el crimen y se sumó al repudio contra Israel, «que de nuevo enfila sus cañones hacia quienes, valientemente, narran los horrores de la guerra contra el hermano pueblo libanés».

Díaz-Canel hizo llegar desde Cuba sus condolencias y acompañamiento a los familiares y colegas de las víctimas, en un mensaje que cerró con la consigna «Hasta la victoria siempre».

El asesinato de los tres profesionales de la comunicación se produce en medio de la escalada militar israelí contra el Líbano, en una práctica sistemática que busca silenciar las voces que informan sobre los impactos de la agresión contra la población civil.