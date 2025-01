Carga de enfermedad: acercamiento a un tema de salud

Compartir en

Según especialistas de la salud pública y su administración en la sociedad, el concepto de carga de enfermedad trata de la posibilidad de producir evidencias a nivel estatal sobre las causas fundamentales de pérdidas en salud, discapacidad y mortalidad, atribuible a los principales factores de riesgo. Sobre el tema 5 de Septiembre digital comparte las opinión especializada de la Dra. Dania Pedraza Alejo, jefa del departamento de Enfermedades crónicas no transmisibles, adscrito al Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (Cphem), en Cienfuegos.

“Cuando tratemos el término, carga de enfermedad, debemos comentar en primer lugar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), por cuanto estas patologías requieren de diagnóstico, tratamiento, y cuidados a largo plazo durante toda la vida; constituyen la principal causa de la carga de enfermedades para cualquier sistema de salud, tanto en lo referido a morbilidad y mortalidad, así como al grado de discapacidad que generan. En consecuencia, recargan el costo a los sistemas sanitarios de cualquier país”.

Doctora, a modo de ilustrar a nuestros lectores, ¿podría mencionar algunas de las patologías que integran este grupo?

“Enfermedades del corazón, conocidas como cardiovasculares; cáncer, diabetes y las respiratorias, estas son las grandes responsables de la morbilidad, discapacidad y mortalidad, vinculadas a factores de riesgo, por supuesto. El envejecimiento poblacional, y cabe mencionar que Cuba se encuentra entre los más envejecidos de América Latina, influye, reto que estamos enfrentando.

“Las patologías crónicas no transmisibles constituyen la causa del 71 % de las defunciones anuales en el mundo, de la que no escapan Las Américas, Cuba, y Cienfuegos en particular. En 12 meses, 15 millones de personas fallecen, comprendidas en las edades de entre 30 y 69 años de edad, señal de que las ECNT resultan la primera causa de mortalidad prematura, antes de alcanzar la esperanza de vida. Estos decesos ocurren, en lo fundamental, en países de bajos y medianos ingresos, 2,2 millones tienen lugar en la región de Las Américas. En Cuba, el 80 % de la mortalidad está vinculado a este tipo de enfermedades”.

Dra. Dania, regresemos a los factores de riesgo.

“Están los ligados al comportamiento: tabaco, alcohol, la inactividad física, alimentación no saludable, condiciones de vida _las personas no enferman igual dependiendo del lugar donde residen_, los estilos de vida, entre otros, constituyen determinantes en la carga de enfermedad. Y ese es el objetivo, que se conozcan y divulguen entre la población, y lograr una educación en salud.

“Resulta necesario para trabajar en ese frente, conocer el sentido de la urgencia, con una concepción integral de las problemáticas, y así llegar a acciones integradas y coordinadas para trabajar en pos de una vida más sana. Se requiere de empoderamiento local social, en lo que adquiere importancia la salud para acometer la vida. Precisamos entender la necesidad de usar nuevas herramientas de la Epidemiología. Este diálogo, por ejemplo es una de ellas, la divulgación de temas relacionados con la esperanza de vida, para una existencia saludable.

“Dominar las funciones de la salud pública es esencial para dotar a los gobiernos locales, a los decisores, y al propio sistema sanitario, de todas estas herramientas para el enfrentamiento, al establecer prioridades de problemas, recursos y tiempo. Reitero, la promoción y divulgación de temáticas de salud, brinda oportunidades para intervenir en soluciones sobre condiciones de vida y así lograr el manejo.

“Cuba es un país avanzado en la integración sociosanitaria, es indudable, a pesar de la dura realidad socioeconómica que vivimos. Pero, a pesar de todo, debemos estar preparados ante la situación sociodemográfica, que requiere del sistema de salud una acción más integrada. Y podríamos mencionar el desarrollo de programas y tareas que gestionen cada vez más la salud de la población y prevengan enfermedades, enfocados en las personas, las familias, en los grupos poblacionales, comunidades… Sí logramos fortalecer un sistema sanitario guiado sobre estas líneas, obtendremos resultados.

Según la especialista “Cienfuegos tiene una historia en el trabajo de medir prevalencias de ECNT y del comportamiento de la salud de las personas, pero no encontramos mejoría. La hipertensión arterial va en aumento, la diabetes, obesidad, entre otras. Se requiere de implementar políticas sostenibles que nos garanticen una salud poblacional más efectiva”, abundó la Dra. Pedraza Alejo.

