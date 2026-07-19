Cae Cuba ante Italia en despedida de Liga de Naciones de Voleibol 2026

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Según el sitio de la Federación Internacional, los discípulos de Jesús Cruz ganaron el primer sets, 25-17, pero cayeron en los tres restantes, 19-25, 21-25 y 17-25, con destaque para Miguel Ángel López, quien. acumuló 11 puntos, apoyado por Roberlandi Simón y Marlon Yant, ambos con nueve.

El italiano Yuri Romano resultó el máximo anotador del encuentro con 17 tantos.

Las estadísticas oficiales colectivas del partido reflejan que Italia, campeona mundial, estuvo mejor en el ataque, 47 puntos por 42, y el bloqueo (12-7), mientras que Cuba lo hizo en el servicio (5-4) y entregó igual cantidad de tantos por errores propios (29-29).

Con este resultado, los pupilos de Cruz cerraron con nueve derrotas y tres victorias, luego de los ocho consecutivas de la primera y segunda semana en China y Francia, y la de este domingo.

Los tres exitos ante Bélgica, Argentina y Canadá en Kasai le garantizaron el lugar 16 de la tabla general del certamen y la participación en la VNL de 2027.

Del 29 de julio al 2 de agosto, en la urbe china de Ningbo, está prevista la gran final de la Liga de Naciones masculina de 2026.

En esta edición de la VNL los cubanos no tuvieron que topar con Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

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