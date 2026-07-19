Unión Eléctrica estima afectación de 2 062 MW en el horario pico nocturno de este domingo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2179 MW a las 19:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4870 MWh, con 758 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas era de 1108 MW, la demanda 2807 MW con 1723 MW afectados. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1500 MW.

Estado de las unidades

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 460 MW.

Se pronostica para la máxima demanda del SEN la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel (en proceso de arranque) con 60 MW.

Pronóstico para el horario pico

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1108 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2032 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2062 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

Visitas: 4