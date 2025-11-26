Anunciadas medidas para flexibilizar y dinamizar la Inversión Extranjera

Compartir en

El Gobierno cubano presentó un conjunto de decisiones dirigidas a crear un «entorno de negocios más dinámico» para la inversión extranjera, como parte del programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Las medidas, que serán plasmadas en nuevas normativas próximamente, incluyen una mayor flexibilidad monetaria, simplificación de trámites, agilización de plazos y nuevas modalidades de operación, con el objetivo de incrementar la producción nacional y los ingresos externos.

En el VIII Foro de Inversión que sesionó en el marco de la XLI Feria Internacional de La Habana, Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expuso que en el contexto de la implementación del programa de Gobierno para la estabilización macroeconómica, las autoridades cubanas ratifican su apuesta por la inversión extranjera como un «componente fundamental para su desarrollo económico y social».

El objetivo declarado es que todas las formas de gestión en la economía –estatal, inversión extranjera y actores no estatales– funcionen de «manera armónica» y se dirijan a los objetivos de desarrollo nacional.

En el panorama empresarial actual del país operan 376 negocios con capital extranjero de 40 países. En 2025, y a pesar del recrudecido bloqueo, se han aprobado 32 nuevos negocios con un capital comprometido de 2 100 millones de dólares.

PRINCIPALES MEDIDAS

Flexibilidad Monetaria y Operativa:

Dualidad monetaria: Se establecerá un esquema que permitirá a los inversionistas operar en moneda nacional y en divisas de manera flexible, según sus necesidades.

Enfoque en divisas: Se incentivará que la inversión extranjera dirija sus esfuerzos a la obtención de ingresos externos, ya sea mediante exportaciones o vendiendo a segmentos de la economía nacional que paguen en divisas.

Tarifas en divisas: En algunos sectores, se establecerán tarifas en divisas para bienes y servicios, con un enfoque «más competitivo y más cercano a la realidad».

Cuentas en el exterior: Se ratifica la posibilidad de que las empresas establezcan cuentas bancarias en el exterior para facilitar sus operaciones y mitigar los efectos del bloqueo.

Simplificación y agilidad en trámites y procesos:

Plan de negocios vs. Estudio de factibilidad: Se elimina el requisito de presentar un estudio de factibilidad y se sustituye por la presentación de un plan de negocio, siendo este último una proyección de las expectativas en las que se cifra el inversionista con la propuesta de inversión.

Reducción de plazos: El tiempo de evaluación de un negocio por la Comisión correspondiente se reduce de 15 a siete días.

Silencio positivo: Si un organismo estatal no responde en el plazo previsto, se aplicará el criterio de «silencio positivo», es decir, se dará por aprobado.

Flexibilidad documental: Se simplifican los documentos constitutivos exigidos, manteniendo sólo los esenciales.

Vigencia de Avalúos: Se extiende a más de un año, agilizando los procesos de transmisión de derechos.

Nuevas Modalidades de Inversión y Operación

Arrendamiento de instalaciones hoteleras: Las empresas extranjeras que ganen una licitación para arrendar un hotel se establecerán automáticamente como una empresa de capital totalmente extranjero, agilizando su puesta en marcha.

Reactividad de activos ociosos: Se ofrece a los inversionistas la opción de tomar activos nacionales subutilizados (instalaciones productivas, áreas) para invertir, operar y obtener ganancias, con una reversión futura al Estado.

Comercialización mayorista: Se confirma que cualquier inversión extranjera puede comercializar sus productos y servicios de forma mayorista a cualquier actor económico nacional con capacidad de pago, sin restricciones.

Acceso a combustible: Las empresas extranjeras podrán comprar combustible en divisas sin restricciones de plan. Si no hay disponibilidad, se les permitirá importarlo directamente.

Flexibilidad Laboral y Sector Financiero

Contratación: La entidad empleadora participa en la selección, pero la decisión final de contratación la tomará el inversionista, ya sea de manera directa o a través de la entidad empleadora.

Gratificaciones en divisas: Se valida la posibilidad de pagar gratificaciones en divisas a los trabajadores con cargo a las utilidades, mediante pagos bancarizados y siempre que la empresa genere ingresos externos.

Banca con Capital Extranjero: Se promueve activamente la participación de capital extranjero en el sector bancario y financiero nacional.

Zonas Especiales: Se mantiene la promoción de crear zonas especiales (no necesariamente a la escala del Mariel) para actividades específicas como la inmobiliaria o parques tecnológicos, con regímenes especiales.

Nuevas modalidades financieras e inmobiliarias

Operaciones Swap Selectivas: Se ha decidido implementar de manera selectiva operaciones swap –de intercambio de deudas– con el objetivo de ordenar obligaciones y obtener ingresos en divisas o acceso a fuentes de financiamiento.

El viceprimer ministro aclaró que «no es hacer operaciones swap solo para pagar una deuda», sino que deben estar vinculadas a negocios sostenibles, que generen con toda seguridad ingresos en divisas.

Impulso al negocio inmobiliario: Se promueve un nuevo modelo donde la parte extranjera proporciona el financiamiento para ejecutar la inversión en proyectos residenciales. Estos negocios deben ser autosostenibles en divisas y cumplir con requisitos de protección patrimonial, eficiencia energética y utilización de fuentes renovables de energía.

SECTORES ESTRATÉGICOS: ALIMENTOS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Pérez-Oliva reiteró el enfoque prioritario en dos sectores clave para el desarrollo nacional, el primero, la producción de alimentos, en el que se promueven «nuevas modalidades de negocios más flexibles y simples para generar un incremento rápido de la producción».

Destacó como un ejemplo exitoso las empresas vietnamitas para la producción de arroz. El mensaje es claro –dijo–: «todo negocio que esté enfocado a la producción de alimentos lo vamos a valorar positivamente».

Como segundo sector clave mencionó la economía del conocimiento. Dada la fuerza de trabajo calificada, se impulsan las alianzas en sectores como la actividad informática, la biotecnología y la industria farmacéutica, en los que «tenemos muchas personas preparadas en Cuba con capacidad de generar conocimiento», significó.

En cuanto al marco jurídico, el vice primer ministro enfatizó en que «ninguna de estas propuestas tiene contradicción alguna con la Constitución de la República de Cuba, los Lineamientos y la Conceptualización, siendo decisiones que, bajo ese esquema, se pueden realizar sin ninguna dificultad».

En cuanto a los cubanos Residentes en el Exterior que desean invertir en su país ratificó que «todas estas cuestiones son aplicables tácitamente», los cubanos que residen fuera y deseen invertir, lo pueden hacer sin ningún tipo de diferencia, ni traba.

Como complemento a las medidas de flexibilización anunciadas, el Ministro presentó una actualización de la cartera de oportunidades de inversión que está compuesta por 426 proyectos.

Esta tiene un enfoque sectorial dirigido principalmente a la producción de alimentos, la industria, el turismo y la energía, esta última con un enfoque específico en la prospección y extracción petrolera.

Los proyectos se ubican en todas las provincias del país, con 38 de ellos surgiendo de iniciativas locales. De la cartera total, se ha seleccionado un grupo de 83 proyectos de prioridad más elevada, por su potencial exportador.

ALGUNAS PRECISIONES

Yanet Vázquez Valdés, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aclaró a la prensa que, en materia de contratación de fuerza de trabajo, se otorgará a los inversionistas extranjeros la posibilidad de solicitar, de manera excepcional y caso por caso, la contratación directa de sus empleados. No obstante, el proceso de selección a través de las agencias empleadoras autorizadas por el Estado se mantiene como la regla general.

Además, puntualizó que la experiencia recogida durante este año servirá para definir el marco definitivo en la nueva Ley de Inversión Extranjera.

Con estas normas se creará un nuevo marco jurídico que permitirá la asociación entre empresas estatales cubanas y el sector no estatal.

Con esta medida también se potenciarán las posibilidades de la empresa estatal, se rescatarán las capacidades instaladas y se combinarán con las potencialidades del sector privado, un sector que ha comenzado a crecer en los últimos años y que ocupa un lugar importante en el tejido empresarial.

Respecto a las operaciones swap –operaciones de intercambio de deudas–, explicó que, combinadas con la proyección de nuevos negocios y la expansión de quienes ya están presentes en la economía cubana, se prevé encontrar la posibilidad de solucionar las deudas acumuladas en la Isla por la insuficiencia de divisas.

Por lo tanto, precisó que no se aplicará un swap de deuda tradicional, y aclaró que «no intercambiaremos activos por deuda, sino que ofrecemos la posibilidad de negociar con activos, negocios de mediano y largo plazos que tributen al crecimiento económico y que, al mismo tiempo, nos permitan reducir o eliminar las deudas con algunas empresas extranjeras».

