Alex Daniel: “Pienso recuperarme lo antes posible para comenzar los entrenamientos”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 16 segundos

El lanzador cienfueguero Alex Daniel Pérez Ramos es uno de esos atletas con los cuales usted se puede sentar a conversar un buen rato y de diversos temas; claro, si es de béisbol mejor.

Por ello, en estos momentos cuando atraviesa por una situación de salud compleja, no escatimó al diálogo con este reportero.

Desde el mes de septiembre, el pitcher derecho de los elefantes fue operado en su brazo de lanzar, debido a molestias que se acrecentaron al final de la contienda beisbolera 63.

“Efectivamente, terminé la Serie con muchos dolores en el codo y tomé la decisión de ir para La Habana para tratar de resolver el problema. En el Complejo Científico Ortopédico Frank País, los especialistas encabezados por el doctor Ricardo Jesús Tarragona Reinoso determinaron luego de varios exámenes que tenía un osteofito, el cual estaba presionando el nervio cubital afectando esa zona”.

“Luego, en el propio mes de septiembre, me avisa el médico que todo estaba listo para realizar la operación, y el día 24 fui intervenido quirúrgicamente”.

¿Cómo fue todo el proceso a partir de la operación?

“La operación, gracias a Dios, fue un éxito. Se pudo retirar de manera correcta el osteofito y limpiar todo. También retiraron un poco de líquido que había en el codo debido al mismo proceso. Fue un día un poco complicado y muy doloroso, pero siempre con la mente enfocada en que iba a salir bien. Después vine para Cienfuegos y estuve alrededor de una semana, luego regresé al hospital para que me retiraran los puntos e incorporarme a la rehabilitación, en la cual llevo más de cinco semanas”.

A propósito de este largo período de rehabilitación, el atleta explica cuán complejo ha sido.

“Es un proceso bien complicado, muy doloroso como ya te había dicho, pero que ha sido muy fructífero el realizarlo aquí en el propio hospital donde están los especialistas con muchos años de experiencia. De hecho, desde el comienzo al día de hoy, la mejora es muy significativa. Cuando llegué de la operación tenía un límite de movimiento bastante grande, pero ya estoy casi el cien. Claro, gracias en gran medida a todos los que aquí han contribuido a ello”.

¿Qué ejercicios y otras acciones forman parte del tratamiento?

“Me han realizado ultrasonidos, tratamientos con corriente, ejercicios asistidos y otro grupo de ejercicios que permitirán recuperar totalmente la movilidad del codo”.

Una vez determinado el diagnóstico, ¿pensó Alex Daniel que había llegado el fin de su carrera deportiva?

“En realidad me dio un poco de miedo, no lo voy a negar. Pensé que tal vez no pudiera retomar mi carrera deportiva, pero bueno, había que tomar esa decisión y la afronté con valentía. Espero recuperarme para volver a lanzar y estar listo para la próxima serie.

¿Sobre esa reincorporación, cuál es el criterio de los especialistas?

“Siempre han sido muy positivos en ese sentido, que de todo marchar como hasta ahora no tendré dificultades para pitchear, y me ayuda mucho que la próxima Serie se pospuso para el mes de septiembre. Es casi comenzar desde cero, pero estoy preparado para eso. Con valentía y garra que es lo principal, todo saldrá bien, y bueno, ya veremos el resultado final.

El joven lanzador sureño asegura que una vez le den el alta del hospital, comenzaría un proceso de fortalecimiento en su brazo de lanzar y luego los entrenamientos, para estar listo en la venidera contienda.

El diestro cienfueguero se siente satisfecho y muy agradecido por todos los que han contribuido en el proceso.

“Primero, debo agradecerles a los médicos, en especial al doctor Tarragona, a los rehabilitadores y personal del hospital, porque hasta las auxiliares de limpieza tienen buena atención con los pacientes. El apoyo de la familia también ha sido primordial y les doy las gracias a todos los que desde Cienfuegos se han preocupado, y por qué no, el saludo hasta para los que no lo han hecho”.

Con 26 abriles y una carrera marcada por las lesiones, Alex Daniel Pérez Ramos presenta balance de 12 victorias y 16 derrotas en 8 Series Nacionales.

Visitas: 1