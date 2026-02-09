Agradece Díaz-Canel ayuda de México

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy a México por el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, en medio del recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos a la nación caribeña.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó “Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba”.

Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba. https://t.co/f5sFRUbeE1 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 9, 2026

En iguales términos correspondió la Cancillería cubana con un preciso “Gracias”, al tiempo que replicó las palabras del embajador de la isla en la nación azteca, Eugenio Martínez, quien trasladó “Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano”.

La víspera, zarparon del puerto de Veracruz los buques Papaloapan e Isla Holbox, con la ayuda que “contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, dijo el embajador.

Mediante un Comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana detalló que el Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas.

Por su parte, el Buque Isla Holbox lleva poco más 277 toneladas de leche en polvo.

La Cancillería anunció que se espera arriben a su destino en cuatro días y, además, aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

“Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, recalcó el comunicado que confirmó el cumplimiento de las “instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Visitas: 0