Líder supremo de Irán insta a “frustrar los planes enemigos” en aniversario de la Revolución Islámica

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha destacado el elevado “poder nacional” para hacer perder la esperanza a enemigos.

En un mensaje televisivo emitido este lunes en vísperas del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei ha subrayado que el pueblo de Irán logró el 22 de bahman de 1357 (11 de febrero de 1979) liberar al país de la injerencia extranjera.

El Líder de Irán ha resaltado las manifestaciones del pueblo iraní en defensa de la Revolución Islámica a lo largo de los años. “El 22 de bahman de cada año es el día en que se manifiestan el poder y la dignidad de la nación iraní. Una nación que, gracias a Dios, es motivada, decidida, firme, agradecida y consciente de sus propios intereses y perjuicios.

El día en que tuvo lugar el primer 22 de bahman, el pueblo iraní logró una gran victoria: consiguió liberarse a sí mismo y a su país de la injerencia de potencias extranjeras. Esas potencias, a lo largo de estos años, siempre han intentado restablecer la situación anterior (la época Pahlavi)”, ha señalado.

En el mismo sentido, ha resaltado que la máxima expresión de la firmeza y resistencia de los iraníes “es el 22 de bahman”, pues, “esta marcha no tiene precedentes en el mundo”.

“No conocemos ningún otro lugar donde, año tras año y tras décadas, el día de la independencia o el día nacional se celebre con concentraciones tan masivas en todo el país, permitiendo al pueblo mostrarse de esta manera. Hoy, la nación iraní se hace presente marchando por las calles y obligando a retroceder a quienes albergan ambiciones contra el Irán islámico, la República Islámica y los intereses de este pueblo”, ha indicado.

Para el Líder de Irán, “el poder nacional está relacionado más con la voluntad y la resistencia de los pueblos que con misiles o aviones”.

Con todo, ha llamado a los iraníes a seguir demostrando su voluntad. “Vuelvan a demostrarla en distintas circunstancias. Frustren al enemigo. Mientras el enemigo no pierda la esperanza, una nación seguirá expuesta a agresiones y hostigamientos. Es necesario frustrar al enemigo”.

De hecho, el ayatolá Jamenei ha recalcado que “la frustración del enemigo depende de la unidad” de la nación, así como “de la fortaleza de su pensamiento y de su voluntad, de su motivación y de su resistencia frente a las tentaciones del adversario”. Es todo ello que “constituye el poder nacional”, ha agregado.

Asimismo, ha deseado avances materiales y espirituales para los jóvenes en distintos ámbitos como el científico.

Ha recordado que “el 22 de bahman es el símbolo de todo ello: todos salen a las calles, corean consignas, expresan las verdades, manifiestan su cohesión y reafirman su lealtad a la República Islámica de Irán”.

Irán conmemora el 47.º aniversario de la Revolución Islámica. En 1979, triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída del último shah, Mohamad Reza, y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini (P).

Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini (P), luchó por su independencia y libertad. Esto marcó un nuevo comienzo para el pueblo iraní. La Revolución Islámica no fue sólo un cambio político, sino un levantamiento nacional en pos de un progreso comprehensivo. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del país y transformó profundamente la estructura política, social y cultural del país persa.

El 12 de enero, millones de iraníes marcharon en el país para manifestar respaldo a sus autoridades y fuerzas militares, y condenar recientes actos terroristas.

Las autoridades iraníes destacaron que, con su masiva presencia en las marchas del 12 de enero, el pueblo iraní cortó la mano de los injerencistas.

