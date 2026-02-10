Cienfuegos con metas ambiciosas en el Béisbol Sub 23

Compartir en

Según lo previsto, en el mes de mayo debe dar inicio la Serie Nacional de Béisbol Sub 23, aunque su concreción ahora mismo pende de la cuerda floja.

No obstante, nos interesamos por las particularidades del grupo que aspira a representar al territorio, así como por otros aspectos de un certamen de vital importancia para el futuro de nuestra pelota.

Como mismo sucedió el año anterior, Yoandri Moya Vives volverá a estar al frente de los muchachos, y también del conjunto que tome parte en la venidera Serie Nacional.

“Ahora que lo he vivido, reconozco que es un reto enorme, pues llevo prácticamente más de un año sin coger un respiro. Claro que mantenerme como director de ambos planteles contribuye a mi formación como mánager. De hecho, hoy me siento mucho más preparado para enfrentar las diferentes situaciones que aparecen en las diversas etapas, sobre todo en medio de la competencia”.

Acerca de la conformación de la preselección, Moya reconoce estar muy satisfecho.

“En esta categoría los atletas provienen principalmente de la Academia Provincial, pero en nuestro caso tenemos muchos peloteros que vistieron el traje de los Elefantes en esta Serie Nacional, en la cual estuvimos a punto de clasificar hacia los Play Off. Eso es una verdadera fortaleza, aunque en el grupo de 65 también existen otros con potencialidades, que llegan de la Academia y de los distintos municipios. Luego, de realizarse el torneo provincial, podemos tener nuevas incorporaciones. Recuerda que de ahí salieron exponentes como Léster Trujillo, talentoso joven que se terminó adueñándose de un puesto en la alineación titular de los Elefantes. También contamos con algunos muchachos que han llegado de provincias cercanas y que pueden ayudarnos, sobre todo en áreas como la receptoría. La idea es abrir las puertas a todos los que deseen ayudar a la causa”.

Otra vez el sistema de competencia muestra cuatro grupos eliminatorios, y a todas luces el apartado B resalta como el más competitivo.

“Para mí el ‘Grupo de la Muerte’. Imagínate, Matanzas, Villa Clara y Mayabeque, nuestros tres rivales, clasificaron todos a los Play Off, y puedes estar seguro de que muchos de esos peloteros estarán en el evento Sub 23, pues en todos los casos son equipos plagados de juventud. Pero opino que los nuestros han ganado en profesionalidad y pueden enfrentar el desafío con reales posibilidades. Por eso lo importante es mantener el trabajo realizado hasta aquí, y perfeccionarlo, sin olvidar ni un detalle”.

Entonces, ¿va Cienfuegos por la clasificación?

“El año anterior estuvimos a un paso de la clasificación en ambos eventos. Luego de eso, de las emociones vividas, del reconocimiento manifiesto de nuestra afición, a la cual siempre agradeceremos por su apoyo, no queda otra meta posible: los Elefantes van por uno de los boletos hacia los Play Off, y con objetivos más ambiciosos”.

