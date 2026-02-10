Inder de Cienfuegos informa modificaciones debido a la actual situación energética

Compartir en

Como ya se conoce, el país comienza a implementar un plan de medidas para afrontar la compleja situación energética que enfrentamos, producto de la intensificación de la escalada agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Lógicamente, el Inder no está ajeno al panorama, y también se ha visto obligado a replantear sus estrategias y maneras de actuación, en aras de paliar el extremadamente difícil presente.

Al habla con Amaury Sarmiento Barnada, Jefe del Departamento de Alto Rendimiento del organismo en Cienfuegos, conocimos las alternativas que ya se llevan a cabo en nuestra provincia.

“Según las indicaciones recibidas del nivel nacional, fueron descentralizándose los centros de Alto Rendimiento, dígase Eide Jorge Agostini Villasana, academias provinciales y centros técnicos de patinaje y ciclismo. Los atletas de los centros técnicos que residen en otras provincias retornan a sus lugares de origen, así como los estudiantes de la Eide que no viven en la cabecera. Todos se incorporarán a los sistemas de enseñanza de sus respectivos lugares, ya sea en primaria, secundaria o preuniversitario. Como se sabe, casi el 80 por ciento de la matrícula de la Eide es del municipio Cienfuegos, así que en ese sentido la afectación no es apreciable y se continuará con el curso escolar.

“Asimismo ocurre con los atletas cienfuegueros que integran la estructura nacional. Con excepción de aquellos que se preparan para inminentes y cercanos compromisos internacionales, el resto retorna a Cienfuegos para desarrollar acá trabajo específico orientado por sus entrenadores, el cual será supervisado por la fuerza técnica del Alto Rendimiento de nuestra provincia”.

En el caso de la Escuela de Profesores de Educación Física y la continuidad de la etapa preparatoria con vistas a los Juegos Pioneriles, Escolares y Juveniles, el directivo aclara.

“Aun hay muchas cuestiones que definir, y se irán respondiendo con el paso de los días. Por ejemplo, habrá que ver cómo resolvemos lo de la EPEF, pues su plan de estudios es bien diferente al del sistema educacional de los municipios, ya que en su formación curricular tienen varias asignaturas que son netamente vinculadas a esa carrera.

“En cuanto a la preparación, ya te decía que la Eide mantendrá sus puertas abiertas, hasta ahora en funciones de la docencia. Tenemos que definir si existen las condiciones de alimentación y logística que permitan continuar los entrenamientos. Si se prevé que estarán aseguradas, se mantendrá la etapa preparatoria, con la novedad de que los atletas de los municipios tendrán que entrenar en sus lugares de residencia, también bajo la mirada de entrenadores de esos territorios. Es cierto que no es lo ideal, pues sobre todo en deportes colectivos es imprescindible la labor en conjunto, pero al menos es lo que podemos hacer por el momento”.

Esta semana estaba previsto el inicio de la preparación de la preselección cienfueguera de béisbol, de donde saldrá el equipo que nos debe representar en la Serie Nacional de la categoría Sub 23. También se había anunciado que muy pronto daban inicio los eventos clasificatorios para la etapa final de los Juegos Escolares y Juveniles.

“Te repito que hay que ir día a día y esperar por orientaciones y decisiones del nivel central. Hasta el momento tenemos la voluntad de que los peloteros inicien sus prácticas, al igual de que todos los atletas mantengan sus respectivas preparaciones. Pero en este mismo instante, la decisión es suspender los eventos planificados e incrementar la actividad física en la base, con la celebración de festivales deportivos recreativos en la comunidad y la masificación del deporte”.

