Francia se ve ganadora en los Óscar con película internacional

Al margen del veredicto de la Academia el 15 de marzo, Francia se consideró hoy desde ya ganadora en la categoría de la mejor película internacional en los Óscar, por la presencia de productoras galas en los cinco filmes candidatos.

La apuesta francesa en este aparado de cara a la edición 98 de la ceremonia de entrega de los prestigiosos galardones es la coproducción con Irán y Luxemburgo Un simple accidente, del realizador, Jafar Panahi, pero el “toque francés” tiene garantizado el podio en el Dolby Theatre de Hollywood, en la californiana ciudad de Los Ángeles.

Así lo expresó a la cadena Franceinfo el presidente del Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), Gaëtan Bruel, quien destacó el apoyo de la institución a la producción de largometrajes locales y foráneos.

Asimismo, resaltó que cada año propuestas acompañadas por el CNC tienen representación en la carrera por los Óscar.

“Pero es cierto que en esta ocasión las cinco películas nominadas tienen coproducción con Francia, lo cual significa que si no triunfa con el filme de Jafar Panahi, nuestro candidato, está asegurada en el lado ganador”, subrayó.

Por el Óscar a la mejor cinta internacional lidian además de la ya mencionada Un simple accidente; la brasileña El agente secreto, realizada por Kleber Mendonça Filho, la española Sirāt, de Óliver Laxe; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; y la tunecina La voz de Hindi Rajab, de Kaouther Ben Hania.

Bruel afirmó que el cine francés goza de buena salud, y para ilustrarlo manifestó que en suelo galo representa el 40 por ciento de las entradas a las salas de cine, el 20 en Italia, el 10 en Inglaterra y el cinco en México.

Nuestra particularidad es que creemos en una idea universal del séptimo arte, abundó el presidente del CNC.

