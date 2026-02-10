martes, febrero 10, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Exponen lumínico en Comisión Europea con mensaje Hands Off Cuba

ACN 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

La fachada del edificio de la Comisión Europea en Bruselas fue iluminada con el mensaje Hands Off Cuba en solidaridad a la isla, hecho destacado por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, en su cuenta en la red social X.

El canciller agradeció a la Asociación Belga de Solidaridad con Cuba, Cubanismo.be, por la iniciativa, que calificó como un gesto solidario hacia la nación caribeña en circunstancias complejas.

Cubanismo.be ha impulsado campañas para divulgar la realidad cubana y recaudar fondos destinados a la compra de equipos e insumos médicos, además de promover acciones contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En paralelo, Cuba denunció en la reunión de organización del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la escalada agresiva del Gobierno estadounidense contra la Isla, reseñó Prensa Latina.

El representante cubano Roberto Cabañas afirmó que tales medidas buscan castigar a la población en violación de sus derechos humanos y advirtió que Washington amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

Cabañas añadió que esa política pretende involucrar a la comunidad internacional en un bloqueo energético, bajo el argumento de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Visitas: 5

ACN

Agencia Cubana de Noticias. Fundada el 21 de mayo de 1974 suma más de cuatro décadas de cobertura desde los más importantes acontecimientos hasta las hazañas cotidianas y las historias que tejen héroes anónimos de la nación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *