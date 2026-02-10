Exponen lumínico en Comisión Europea con mensaje Hands Off Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 52 segundos

La fachada del edificio de la Comisión Europea en Bruselas fue iluminada con el mensaje Hands Off Cuba en solidaridad a la isla, hecho destacado por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, en su cuenta en la red social X.

El canciller agradeció a la Asociación Belga de Solidaridad con Cuba, Cubanismo.be, por la iniciativa, que calificó como un gesto solidario hacia la nación caribeña en circunstancias complejas.

Cubanismo.be ha impulsado campañas para divulgar la realidad cubana y recaudar fondos destinados a la compra de equipos e insumos médicos, además de promover acciones contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La fachada del edificio de la Comisión Europea en Bruselas fue iluminada con un mensaje claro: #HandsOffCuba. Frente a la criminal arremetida imperialista, se impone la solidaridad y el humanismo. Agradecemos a los amigos de @ics_cubanismo por esta iniciativa, con un claro… pic.twitter.com/Vu9w06zBig — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 9, 2026

En paralelo, Cuba denunció en la reunión de organización del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la escalada agresiva del Gobierno estadounidense contra la Isla, reseñó Prensa Latina.

El representante cubano Roberto Cabañas afirmó que tales medidas buscan castigar a la población en violación de sus derechos humanos y advirtió que Washington amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

Cabañas añadió que esa política pretende involucrar a la comunidad internacional en un bloqueo energético, bajo el argumento de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Visitas: 5